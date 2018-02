Erneut ist es in Berlin zu einem schweren Unfall mit einer Radfahrerin gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen wurde eine Frau am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung Wexstraße Ecke Prinzregentenstraße auf ihrem Fahrrad von einem Fahrzeug erfasst. Sie sei schwer verletzt, aber ansprechbar, teilte ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel mit. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Ob ein Auto oder ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst ebenso wenig sagen.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen könne es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen kommen. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde die Kreuzung für die Durchfahrt gesperrt und der Verkehr in die Prinzregentenstraße umgeleitet.

Mehr zum Thema Berlin-Schöneberg Rechtsabbiegender Lkw tötet Radfahrerin

Erst im Januar verunglückte eine Radfahrerin in Berlin-Schöneberg tödlich, nachdem ein rechts abbiegender Lkw sie am Kaiser-Wilhelm-Platz erfasst hatte. Laut ADFC verstarben in diesem Jahr bereits zwei Radfahrer im Berliner Straßenverkehr. Im Jahr 2017 waren es neun.