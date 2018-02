Erneut ist es in Berlin zu einem schweren Unfall mit einer Radfahrerin gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine 54-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag auf der Wexstraße in Wilmersdorf von einem Auto erfasst. Sie befuhr die Prinzregentenstraße in Richtung Steglitz und hatte Zeugenberichten zufolge bei Rot die Kreuzung mit der Wexstraße überquert. Dabei stieß sie nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit einem 33-jährigen Autofahrer zusammen, der bei Grün vom Innsbrucker Platz kommend Richtung Bundesplatz fuhr.

Verkehrsumleitungen wieder aufgehoben

Die Radfahrerin sei schwer verletzt, aber ansprechbar, teilte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel mit. Sie sei zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war es am Nachmittag in dem Bereich zu Verkehrsumleitungen gekommen, diese wurden aber wieder aufgehoben worden. Die Verkehr habe sich inzwischen normalisiert.

Erst im Januar verunglückte eine Radfahrerin in Berlin-Schöneberg tödlich, nachdem ein rechts abbiegender Lkw sie am Kaiser-Wilhelm-Platz erfasst hatte. Laut ADFC verstarben in diesem Jahr bereits zwei Radfahrer im Berliner Straßenverkehr. Im Jahr 2017 waren es neun.