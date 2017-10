Seit drei Jahren gibt es den monatlichen „Salon Moon“ in der Wohnung der deutsch-koreanischen Sopranistin Moon Suk am Olivaer Platz in Wilmersdorf. Seitdem fanden 30 Konzerte mit insgesamt rund 1000 Gästen und mehr als 40 Gastmusikern statt. Die Künstlerin trägt vor allem Arien europäischer Komponisten und koreanische Lieder vor – und serviert danach ein koreanisches Buffet, angereichert mit Spezialitäten aus Schwaben, die ihr dort aufgewachsener Lebensgefährte Ernst Becker beisteuert. Im Sommer singt Moon Suk auch bei musikalischen Spaziergängen im Tiergarten. Wer den Kultursalon erleben möchte, sollte sich nun beeilen, denn ab Februar ist vorläufig Schluss.

Dampfend warme und kalte Spezialitäten der koreanischen Küche im Kultursalon. Foto: Cay Dobberke

Im Mai 2018 startet Moon Suk, begleitet von Becker, in einem VW-Caravan eine 12- bis 18-monatige Tournee durch Osteuropa, Russland, die Türkei und Asien mit China und ihrer Heimat Südkorea. Dabei will sie überwiegend auf dem Dach des Busses singen, aber auch in Konzertsälen, begleitet von lokalen Musikern. Fans können die Reise in sozialen Online-Netzwerken verfolgen. Im ZDF-Morgenmagazin fungierte sie früher als „Kulturbotschafterin“ und sieht sich weiterhin in einer solchen Rolle.

Bis dahin gibt es noch ein paar Gelegenheiten, Moon Suk live in Berlin zu erleben. Am kommenden Sonntag findet der nächste Kultursalon statt. Am 5. November folgt eine Jubiläumsgala, zu der eine Lesung mit Wladimir Kaminer gehört. Der Schriftsteller zählt zu den Stammgästen – ebenso wie die Fernsehmoderatorin und „Tagessschau“-Sprecherin Susanne Daubner, die bei einer Adventsgala am 10. Dezember aus Weihnachtsgedichten rezitiert. Der Eintritt kostet jeweils 50 Euro, die Programme stehen unter salonmoon.de.