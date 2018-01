In der Zehlendorfer Wilskistraße, einer kleinen Parallelstraße der Argentinischen Allee, ist am Mittwochvormittag eine 87-jährige Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Raubmord. Die Frau kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Der Täter ist flüchtig. Die Wohngegend nahe dem U-Bahnhof Krumme Lanke wurde zeitweise weiträumig abgesperrt. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Einzelheiten wurden gestern noch nicht bekanntgegeben.