Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Nach den Angaben eines 29-jährigen Angestellten stürmte das Duo gegen 0.30 Uhr in der Verkaufsraum der Tankstelle an der Berliner Straße und drängte ihn in den Küchenbereich. Dort habe einer der Räuber den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, während sein Mittäter Geld aus der Kasse und Zigaretten aus der Auslage entwendete. Als plötzlich zwei Kunden den Raum betraten, flüchteten die Maskierten mit der Beute zu Fuß in Richtung Vopeliuspfad. Weder der Überfallene noch die Kunden wurden verletzt.