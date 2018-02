Die geplante Schließung der Zehlendorfer Pestalozzi-Schule ist offenbar vom Tisch. Dies berichtete Gesamtelternsprecher Christian Meinke nach einer Elternversammlung am Mittwochabend mit Hinweis auf eine entsprechende Ankündigung der Schulaufsicht gegenüber der Schulleitung. Alle drei Bereiche – Grundschule, das Förderzentrum für Lernbehinderung und das Förderzentrum geistige Entwicklung – blieben erhalten, hieß es. Es würden auch wieder in dritten und siebten Klasse Schüler aufgenommen. Eine Bestätigung durch das Schulamt oder die Bildungsverwaltung war am Abend nicht mehr möglich. Die Schule hatte von der geplanten Schließung vor den Winterferien erfahren. Die Ankündigung löste Empörung aus: Eigentlich kann nur die BVV über Schulschließungen entscheiden. Die CDU-Fraktion hatte bereits Protest angekündigt.

