Ein 29-Jähriger ist nach einem gescheiterten Raubüberfall auf ein Casino von der Polizei festgenommen worden. Der Mann betrat am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr die Spielstätte in der Machnower Straße und forderte von einer Angestellten die Herausgabe der Kasse, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach gelang es der Angestellten jedoch aus dem Casino zu entkommen und den Inhaber zur Hilfe zu rufen. Der 44-Jährige eilte aus einem benachbarten Café herbei und hielt mutmaßlichen Räuber fest. Die Kassiererin alarmierte derweil die Polizei. Polizisten nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest. (Tsp)