Die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, die öffentliche Förderung von Vereinen und Projekten zu streichen, die rassistische Bestrebungen, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus bekämpfen. Zumindest sollten die Landeszuschüsse an klare Vergaberichtlinien und Erfolgskontrollen geknüpft werden, sagte der Vize-Fraktionschef Ronald Gläser am Dienstag. Das größere Problem sei nämlich der Linksextremismus. Es gebe in Berlin doppelt so viele Gewaltdelikte von links wie von rechts, bei Sachbeschädigungen seien es sogar dreimal so viele.

Nach Einschätzung der AfD kooperieren viele staatlich unterstützte Projekte mit der linksextremistischen Szene in Berlin. „Millionen werden verplempert.“ Der Senat interessiere sich nicht für die Wirksamkeit der Förderung, kritisierte Gläser. „Wenn die Leute, die dort beschäftigt sind, einer richtigen Arbeit nachgehen müssten, dann hätten sie keine Zeit mehr für Klassenkampf auf Steuerzahlerkosten.“

Dann holte der AfD-Mann noch weiter aus und forderte, gewalttätigen Hausbesetzern und Linksextremisten die Sozialhilfe zu entziehen oder sie zu exmatrikulieren, falls sie an öffentlichen Universitäten studieren. „Das würde die Szene richtig verunsichern.“

An die Justizverwaltung des Senats, die auch für Antidiskriminierung zuständig ist, hat Gläser elf Anfragen gerichtet. Sie betreffen hauptsächlich Vereine und Projekte, die im Rahmen des Berliner Landesprogramms „Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus“ finanziell gefördert werden.

Dazu gehören beispielsweise die Amadeo Antonio Stiftung, das August Bebel Institut, das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der Ufafabrik oder der Türkische Bund. Insgesamt richtete sich das Interesse der AfD gegen mehr als 30 Vereine, Stiftungen und Initiativen, die jährlich 3,2 Millionen Euro vom Land Berlin erhalten.

Als Bestätigung für ihre Behauptung, dass diese Organisationen oft gute Kontakte zu Linksextremisten hätten, nennt die AfD-Fraktion das Projekt „Reachout“, das Opfer rechter Gewalt berät und Bildungsangebote macht und vom Land Berlin dafür einen jährlichen Zuschuss von 518.000 Euro erhält.

Berlin fördert keine Projekte gegen Linksextremismus

Über das „Berliner Bündnis gegen Rechts“ gebe es beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Autonomen Antifa Berlin und der Interventionistischen Linken. Im Internet ruft dieses Bündnis dazu auf, den Bundestagswahlkampf der AfD „zum Desaster zu machen“. Man wolle die Partei immer dort besuchen, wo sie versuche, ihr Wahlprogramm unter die Leute zu bringen.

Auch in Pankow gebe es eine starke linksradikale Szene, so Gläser. Etwa in Gestalt der North East Antifa, die sich damit brüste, „dass unseren Versammlungslokalen die Scheiben eingeworfen werden“. Dem rot-rot-grünen Senat wirft die AfD vor, keine Projekte zu fördern, die sich speziell gegen den Linksextremismus richteten in Berlin. Dies hat die Innenverwaltung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD bestätigt.