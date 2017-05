Die Vorwürfe der Manipulation im Fall des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri häufen sich. In den Akten über den Tunesier sollen womöglich nicht nur Angaben zu Amri selbst, sondern auch über dessen Bekannten geändert worden sein. Namen anderer Dealer könnten gelöscht worden sein, um Amri als Kleinhändler erscheinen zu lassen und nicht als Teil einer Bande.

Am Mittwoch hatte Innensenator Andreas Geisel das Berliner LKA angezeigt. Er wirft Ermittlern Vertuschungen vor. Möglicherweise hätte der Tunesier vor dem Anschlag aufgrund seiner Tätigkeit als Drogendealer verhaftet werden können. Am heutigen Montag tagt der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum Thema.

CDU-Innenexperte Burkard Dregger hat die Sondersitzung beantragt. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:

1. Wie ist es am 17.1.2017 zu der nachträglichen Änderung des Aktenvermerks vom 01.11.2017 gekommen und wie viele Personen welcher Ebene waren daran beteiligt?

2. Seit wann hatte die Senatsführung Kenntnis von dieser Änderung?

3. Welche weiteren Manipulationen sind festgestellt worden?

4. Welches Interesse ist hinter den Manipulationen feststellbar?

5. Aufgrund welcher Tatsachen und Erkenntnisse glaubt der Innensenator nunmehr, dass eine Inhaftnahme des späteren Attentäters vom Breitscheidplatz vor dem Anschlag möglich gewesen wäre?

6. Was hat den Innensenator veranlasst, die Öffentlichkeit so überstürzt am Mittwoch, einen Tag vor der Sitzung des Abgeordnetenhauses, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz auf den Stufen der Senatsinnenverwaltung zu informieren und nicht die Sitzung des Abgeordnetenhauses abzuwarten?

Der RBB berichtete am Sonntag, dass auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh einen Amri-Untersuchungsausschuss nicht ausschließt. Bislang hatte nur die Opposition einen solchen gefordert. Dem Sender zufolge riet Saleh seiner Partei außerdem, mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl, die innere Sicherheit stärker zu betonen. Er sprach sich auch für die temporäre Videoüberwachung von kriminalitätsbelasteten Orten aus.

