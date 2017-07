Berlins Abiturienten werden immer besser - oder zumindest die Noten im oberen Bereich. Dies belegt die diesjährige Abiturauswertung. Demnach wurden die Spitzennoten von 1,0 und 1,1 an über 470 Schüler vergeben. Das sind rund 25 Prozent mehr als 2016, als rund 380 diese Noten erreichten. Der Gesamtschnitt blieb aber konstant bei 2,4 wie in allen sechs Vorjahren seit Einführung des Zentralabitur.

Insgesamt waren 15.117 Schüler erfolgreich, das sind 932 mehr als im vergangenen Jahr. Die Durchfallquote steigt von 3,2 auf 4,7 Prozent. Eine mögliche Erklärung dafür sieht die Verwaltung darin, dass erstmalig auch Schüler erfasst wurden, die auf Grund einer Nichtzulassung zur Prüfung nicht bestanden haben.

Nur jeder sechste Abiturient hat einen Migrationshintergrund

Der Anteil der erfolgreichen Abiturienten, die Deutsch nicht als Familiensprache sprechen, liegt in diesem Jahr bei 17,7 Prozent und ist damit gegenüber dem Vorjahr gesunken. Damals lag er bei 18,9 Prozent gegenüber 18,1 im Jahr 2015. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte das im vergangenen Jahr als „Beleg für die zunehmend erfolgreiche Integration in Berlin“ gewertet. Der Anteil der Migrantenkinder an der Gesamtschülerzahl liegt in Berlin bei rund einem Drittel.

Am Freitag sagte Scheeres, sie freue sich besonders, "dass auch in diesem Jahr wieder viele junge Berlinerinnen und Berliner den krönenden Abschluss der Schulzeit erhalten: die Allgemeine Hochschulreife". Dies zeige, dass sich Anstrengungsbereitschaft lohnt. Sie gratulierte "diesen jungen Menschen herzlich zu diesem Erfolg" und dankte allen Lehrkräften sowie Oberstufenkoordinatoren und Schulleitungen".