"Eben kommt ein 16 jähriger Junge in die Bahnhofsmission", schreibt Anna Sofie am 25. Dezember auf Twitter. Der Junge soll gesagt haben: "Ich habe so viel Geld zu Weihnachten bekommen und möchte gerne einen Teil weitergeben.“

Mit diesen Worten legte er angeblich 360€ auf den Tresen und wünschte frohe Weihnachten.

Der Tweet der Sozialarbeiterin machte sofort die Runde. Einen Tag später haben mehr als sechstausend User den Tweet mit "Gefällt mir" markiert, mehr als tausend Leute teilten den Beitrag. Immerhin ist das genau die Art Nachricht, die man zu Weihnachten hören will: Ein junger Mensch übt sich in selbstloser Nächstenliebe und teilt seine Habseligkeiten mit Benachteiligten.

In der sich sofort entspinnenden Diskussion verweisen einige Nutzer auf den sogenannten "Taschengeldparagraphen" und bezweifeln, dass ein 16-Jähriger soviel Geld eigenmächtig ausgeben darf. § 110 des Bürgerlichen Gesetzbuches besagt, dass Rechtsgeschäfte Minderjähriger nur dann wirksam sind, wenn ihnen das Geld von ihren Eltern überlassen worden ist. Eine Geldbetragshöhe wird nicht festgelegt.

Neben vielen gerührten Usern, die den Weihnachtsgeist in dieser schönen Geschichte verkörpert sehen, mischen sich die Zweifler. Sie fragen etwa nach, woher Anna Sofie denn wisse, dass der junge Mann sechzehn Jahre alt sei? Fragen dieser Art lässt die Tweet-Verfasserin allerdings unkommentiert. Auch die Bahnhofsmission konnte den Vorfall auf Nachfrage bisher nicht bestätigen. Ist das ganze also vielleicht doch nur ein Weihnachtsmärchen?

Wer der Bahnhofsmission spenden möchte, kann dies zum Beispiel Online tun. Oder per Direktüberweisung:

Verband der Deutschen Ev. Bahnhofsmission e.V.

