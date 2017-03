Die Berliner CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters ist am Samstagvormittag auf Platz eins der Landesliste der Union für die Bundestagswahl am 24. September gewählt worden. Sie erhielt 88 Prozent der 237 gültigen Stimmen der Delegiertenversammlung. Nach ihrer Wahl sagte Grütters: "Ich bedanke mich für diesen starken Auftritt. Jetzt machen wir einfach weiter so." Zuvor hatte sie die Partei zur Einigkeit aufgerufen, dabei verwies sie auch auf die SPD, in der es mit dem neuen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz eine neue große Geschlossenheit gebe. Der "Schulz-Hype" mache furchtbar deutlich, "wie wichtig Geschlossenheit ist und wie stark sie nach innen und außen wirkt", sagte Grütters.

Die Landesvorsitzende braucht die Absicherung über die Landesliste. Sie kandidiert im Wahlkreis 085 Marzahn-Hellersdorf, dem Heimatbezirk der Linkspolitikerin Petra Pau. Diese hat den Wahlkreis fünfmal direkt gewonnen.

Ein deutlich schlechteres Ergebnis als Grütters erzielte der Spandauer Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Kai Wegner. Der frühere Generalsekretär der Berliner Union wurde mit 68,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei gewählt. Auf den Listenplätze drei bis sieben wollen Jan-Marco Luczak (Tempelhof-Schöneberg), Thomas Heilmann (Steglitz-Zehlendorf – er hatte sich erst am vergangenen Sonntag gegen den bisherigen Direktbewerber Karl-Georg Wellmann durchgesetzt), Gottfried Ludewig (Pankow), Christina Schwarzer (Neukölln) und Klaus-Dieter Gröhler (Charlottenburg-Wilmersdorf) kandidieren.

Frank Henkel soll nicht auf die Liste

Frank Henkel, Innensenator der Jahre 2011 bis 2016 und Bundestagskandidat im Wahlkreis Mitte, soll dem Vorschlag des Vorstands zufolge nicht auf der Liste abgesichert werden. In der Partei hieß es, eine Mehrheit für Henkel sei überhaupt nicht abzusehen. Der Spitzenkandidat von 2011 und Grütters’ Vorgänger als Landesvorsitzender kann auf der Landesvertreterversammlung an diesem Sonnabend eine Kampfkandidatur wagen.

Parteiintern rechnet die Berliner CDU mit sieben Bundestagsmandaten. Bei der Wahl 2013 waren neun Mandate auf Kandidaten der Berliner CDU entfallen. Damals hatte zum Beispiel Gröhler das Direktmandat in Charlottenburg-Wilmersdorf gewonnen.

Vor dem Wahlkampf 2017 sieht es so aus, als könnten CDU-Kandidaten allenfalls in zwei Wahlkreisen, in Reinickendorf und in Steglitz-Zehlendorf, Mandate direkt gewinnen. In diesen beiden Wahlkreisen hat die CDU dem Wahlforschungsinstitut election.de zufolge einen Vorsprung. In Reinickendorf tritt der Unternehmer Frank Steffel an. Er hat den Wahlkreis 2009 und 2013 direkt gewonnen und will keinen Listenplatz.