Im Quadriga Forum am Werderschen Markt ist am Mittwochabend der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Es geht um die Zukunft des BER-Geschäftsführers Karsten Mühlenfeld. Der hatte in der vergangenen Woche seinen Technikchef Jörg Marks entlassen und durch den früheren Bahnmanager Christoph Bretschneider ersetzt. Das erzürnte vor allem die Gesellschafter Bund und Berlin, zumal Mühlenfeld in einem Tagesspiegel-Interview erklärt hatte, die Suche nach einem Marks-Nachfolger sei der Berliner Landesregierung längst bekannt gewesen - was die Senatskanzlei entschieden dementierte.

Weil auch die Arbeitnehmervertreter offenbar nichts gegen eine Ablösung Mühlenfelds einzuwenden haben und vor der Sitzung nur Brandenburg ihm zur Seite sprang, wird mit einer Ablösung des BER-Chefs gerechnet. Aber die Sitzung des Aufsichtsrats zieht sich hin. Eigentlich war für 21 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Doch zur Stunde muss sich Mühlenfeld noch den Kontrolleuren um Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Aufsichtsratschef stellen. Der Geschäftsführer war ursprünglich für 20 Uhr in der Runde erwartet worden, wurde jedoch erst gegen halb neun in den Raum gebeten. Auch Finanzgeschäftsführerin Heike Fölster stieß hinzu.

Der brandenburgische Flughafenkoordinator und Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider mahnte die Beteiligten, einen kühlen Kopf zu bewahren. "Heute entscheiden wir über die Sache", betonte Bretschneider vor Beginn des Krisentreffens. Die Berliner Aufsichtsräte Engelbert Lütke Daldrup, Justizsenator Dirk Behrendt und Kultursenator Klaus Lederer schwiegen zu der Frage, ob Mühlenfeld noch das Vertrauen des Senats genieße.

Für eine Ablösung Mühlenfelds ist eine Zweidrittelmehrheit in dem 20-köpfigen Gremium notwendig. Diese ist durchaus möglich, da er sich offenbar nur auf die vier Stimmen aus Brandenburg stützen kann. Als möglicher Nachfolger wurde zuletzt vor allem der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Rainer Bomba (CDU), gehandelt. Er vertritt den Bund seit 2010 im Aufsichtsrat und ist gelernter Ingenieur und Diplom-Kaufmann. Auch Berlins Flughafenkoordinator Lütke Daldrup ist im Gespräch. Im Falle eines Wechsels an der Spitze wird eine Rückkehr des gerade erst geschassten Technikchefs Marks für möglich gehalten.

Fluggesellschaften plädieren für Mühlenfeld

Neben dem Anteilseigner Brandenburg warnten zuletzt die deutschen Fluggesellschaften vor einem Rauswurf Mühlenfelds. "Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre", heißt es in einem Brief des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften (BDF), Ralf Teckentrup, an Aufsichtsratschef Müller. (mit dpa)

Unser BER-Experte Thorsten Metzner am Abend von der BER-Sitzung:

