Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) spricht sich überraschend dafür aus, eine Offenhaltung von Tegel zu prüfen. „Die Kapazitäten des BER werden mittelfristig für Berlin wohl nicht ausreichend sein. Auch deshalb kann man über die Offenhaltung des Flughafens Tegel nachdenken", hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung. Der Bund, Berlin und Brandenburg hatten eigentlich vereinbart, dass der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld der einzige Flughafen für die Region wird und Tegel nach dessen Eröffnung schließt.

Die Regierungsparteien haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder zu diesen Plänen bekannt. Michael Müller hatte zu verstehen gegeben, dass auch ein Volksentscheid nichts an der Schließung des Flughafens ändern würde. Dobrindt sagte hingegen, "eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen ist gut vorstellbar. Es ist Aufgabe der Geschäftsführung, eine Prüfung in Auftrag zu geben, wie die notwendigen rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden können."

Der Bund ist einer der drei Anteilseigner der Flughafengesellschaft - neben Berlin und Brandenburg- die Berlins Flughäfen betreibt.

CDU und FDP freuen sich. Grüne sind "entsetzt"

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers begrüßte die Erklärung des Bundesverkehrsministers, über eine Offenhaltung des Flughafens Tegel nachzudenken. "Seine Forderung, die Flughafengesellschaft möge eine Prüfung in Auftrag geben, wie die notwendigen rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden können, hat unsere volle Unterstützung." Offenbar zeige der deutliche Mitgliederentscheid der CDU Berlin Wirkung - 83 Prozent stimmten für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel-, sagte Evers.

Er teile ausdrücklich die Einschätzung von Alexander Dobrindt, dass die Kapazitäten des BER mittelfristig wohl nicht ausreichen werden. Erstmals werde dies von Seiten eines der Flughafen-Gesellschafter eingestanden. Der Senat von Berlin und die Landesregierung von Brandenburg sollten dem guten Beispiel folgen.

Auch der FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja findet die Äußerungen des Bundesverkehrsministers gut. „Offenbar trägt die Bürgerbewegung in Berlin zur Offenhaltung Tegels dazu bei, dass sich die Politik mit den Realitäten auseinandersetzt“. Damit sei Dobrindt dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Schritt voraus, sagte Czaja dem Tagesspiegel.

Der Grünen-Verkehrsexperte Harald Moritz äußerte sich hingegen "entsetzt, dass nun ein Mitgesellschafter der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg an den Grundfesten der gemeinsamen Flughafenpolitik rüttelt". Damit sei der Konsensbeschluss für einen Single-Airport in Schönefeld, auf den sich Berlin, Brandenburg und der Bund in den neunziger Jahren geeinigt hätten, in Gefahr. "Das ist verrückt und lässt an der Verlässlichkeit mancher Politiker zweifeln."

BER-Eröffnung möglicherweise erst 2020

Am Freitagvormittag trat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zusammen. Thema waren dort zum einen die neuen Probleme und Verzögerungen auf der Baustelle des künftigen Hauptstadtflughafens, dessen Eröffnung nach Tagesspiegel-Recherchen vor Herbst 2019 kaum noch zu schaffen ist. Selbst ein BER-Start 2020 wird von Verantwortlichen intern nicht mehr ausgeschlossen.

So werden die Planungen für den danach nötigen Umbau der Sprinkleranlage, wo einige Kilometer Rohre ausgetauscht wer-den müssen, erst Ende 2017 vorliegen. Zum anderen beriet der Aufsichtsrat über erste Entwürfe eines „Masterplans für den Ausbau des BER in den Jahren 2024 bis 2040.

Nach Unterlagen für die Mai-Aufsichtsratssitzung favorisiert Flughafen-chef Engelbert Lütke Daldrup offenbar eine Lösung, nach der Zusatzterminal auf dem Vorplatz des BER-Terminals gebaut werden könnte. Unabhängig davon steuert der BER auf dramatische Kapazitätsprobleme zu, mit denen Dobrindt seinen Tegel-Vorstoß begründete. Berlin ist der am schnellsten wachsende Flughafenstandort in Deutschland. Voriges Jahr wurden auf den beiden alten Flughäfen Tegel und Schönefeld, die beide am Limit sind, rund 33 Millionen Passagiere abgefertigt.

Im neuen BER-Terminal können nach Eröffnung nur 22 Millionen Passagiere abgefertigt werden, also etwa so viele wie in Tegel. Der alte DDR-Zentralflughafen schafft 12 Millionen Passagiere. Bislang ist lediglich der Bau eines Zusatzterminals neben dem BER-Nordpier bis 2020 geplant für 6 Millionen Passagiere geplant. Nach dem Trend der letzten Jahre muss man davon ausgehen, dass 2019 dem aktuell wahrscheinlichen Jahr des BER-Starts in Berlin über 38 Millionen Passagiere abgefertigt werden müssten.

Es ist völlig offen, wie das geschehen soll, wenn Tegel tatsächlich sechs Monate nach BER-Start geschlossen wird. Die Flughafengesellschaft geht allerdings davon aus, dass es in Berlin ab 2017 nur noch ein geringes Passagier-wachstum gibt. Eine Begründung dafür wurde bisher nicht genannt. Auf einer Pressekonferenz wollen Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Bretschneider aus Brandenburg um 16 Uhr in Tegel über die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung informieren.