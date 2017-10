Der rot-rot-grüne Senat nimmt den Streit um Tegel ernst: In Vorbereitung auf die Landesplanungskonferenz Berlin-Brandenburg am 6. November sollte nicht nur jede Senatsverwaltung eine sogenannte Folgenabschätzung erstellen, in der aufgelistet wird, wie sich die Offenhaltung des Flughafens auswirken könnte.

Alle Schätzungen sollen auch einem externen Gutachter vorgelegt werden, der an diesem Dienstag benannt wurde, und somit als Schlichter im TXL-Streit fungiert: Stefan Paetow, einst Spitzenjurist unter anderem als Richter am Bundesverwaltungsgericht und ausgewiesener Baurechtsexperte.

Der Senat bestätigte dem Tagesspiegel die Personalie. Senatssprecherin Claudia Sünder sagte allerdings, dass Paetow nicht als "Schlichter", sondern als „Gutachter“ geholt worden sei. Der Fokus seiner Arbeit liege auf der juristischen Perspektive und Folgenabschätzung. Paetow solle aber auch auf die beteiligten Akteure, das Bündnis Tegel, zugehen und sie einzubinden.

Runder Tisch zu Tegel möglich

Paetows Gutachten soll nicht nur den Gesellschaftern – dem Bund, Berlin, Brandenburg – zur Verfügung gestellt werden, sondern auch den Fraktionen im Abgeordnetenhaus. Somit könnte es doch einen Runden Tisch zum TXL geben.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich nach dem Volksentscheid am 24. September sinngemäß nur dazu bereit erklärt, wenn ein künftiger Schlichter dies auch wolle. Vor allem Linke und Grüne lehnten das intern ab. Die Opposition dürfte dafür sein.