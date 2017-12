Mit mehreren Metern großen Schriftzügen haben Unbekannte die Gedenkstätte „Neue Wache“ in Mitte beschmiert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die Schriftzüge in roter und blauer Farbe an der Fassade des Gebäudes in der Straße Unter den Linden gegen 3.15 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin stand "BRD = Kriegstreiber" und "FDJ" an der Fassade.

Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Ob die "Neue Wache" in der Vergangenheit bereits beschmiert wurde, konnte die Sprecherin am Freitagvormittag nicht sagen.

Erst im November öffnete die zentrale Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wieder für Besucher, nachdem sie wegen Bauarbeiten mehr als ein halbes Jahr geschlossen war.