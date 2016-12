Der Vorfall ereignete sich bereits Ende September: Gegen 19.40 Uhr sollen eine Frau und ein Mann am 24. September eine Jugendliche in der Lieferstraße zwischen S-Bahnhof Spandau und den Spandau Arcaden geschlagen und getreten haben. Durch den Angriff wurde die 17-Jährige am Kopf verletzt. Nach der Tat konnten die beiden auf 18 bis 25 Jahre geschätzten Angreifer flüchten, wurden aber von einer Überwachungskamera gefilmt. Nun veröffentlichte die Polizei Berlin Fotos des Duos und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Beide Tatverdächtige haben eine schlanke Statur. Der Mann hatte zum Tatzeitpunkt schwarze, dunkle Haare, trug eine dunkle Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover (oder -jacke) mit weißem Schriftzug oder Logo und ein helles T-Shirt.

Mehrere Fahndungserfolge dank Videobildern

Seine Begleiterin trug eine graue Leggins mit einem schwarzen, senkrecht verlaufenden Streifen, eine weinrote Jacke mit Kapuze und hellem Fellkragen, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Umhängetasche. Ihre Haut wird als "auffällig hell" beschrieben und ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt hochgesteckt. Bilder der beiden Tatverdächtigen können hier angesehen werden.

In jüngster Vergangenheit haben Fahndungen mit Bildern aus Überwachungskameras immer wieder zu schnellen Erfolgen geführt. Die bekanntesten Fälle dürften dabei die Attacke an der Hermannstraße und der versuchte Mord am U-Bahnhof Schönleinstraße gewesen sein. In beiden Fällen wandte sich die Polizei mit Bildern der Verdächtigen an die Öffentlichkeit.

Im Fall der sieben jungen Männer, die an der Schönleinstraße einen schlafenden Obdachlosen angezündet hatten, konnten alle Tatverdächtigen bereits am darauffolgenden Tag festgenommen werden, gegen alle wurde am Dienstagabend Haftbefehl erlassen. Wann die Bevölkerung mit der Veröffentlichung von Bildern um Mithilfe gebeten wird, hängt von vielen Faktoren ab. Nicht in jedem Fall gibt es brauchbare Aufnahmen und auch dann ist die Fahndung mit Hilfe von Fotos meist das letzte Mittel der Polizeifahndung, welches durch einen richterlichen Beschluss genehmigt werden muss.

Alle Fälle waren über die Grenzen Deutschlands hinaus diskutiert worden und weckten bei vielen den Ruf nach mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum - wie auch der Anschlag vom Breitscheidplatz, wo es mangels Kameras lange Zeit keine Aufnahmen von der Tat und dem Verdächtigen gab.

Nicht alle wollen mehr Kameras im öffentlichen Raum

Die BVG kann durchaus Erfolge durch ihren Ausbau an Videoüberwachung in Bahnhöfen und Zügen verzeichnen. 45 der 173 Berliner U-Bahnhöfe sind bislang ausgestattet. Die Aufnahmen werden 48 Stunden gespeichert und von der Polizei immer öfter für Ermittlungen ausgewertet. Die Zahl der Abfragen zu einzelnen Straftaten verdoppelte sich zwischen 2011 und 2015 auf gut 7000. Die Ausgaben für Vandalismusschäden sanken in diesem Zeitraum von sechs auf vier Millionen Euro. Im Jahr 2008 waren es noch zehn Millionen Euro gewesen.

Nach Angaben der BVG sind 83 Prozent der Fahrgäste für eine Videoüberwachung von Bahnhöfen. Dies habe eine Umfrage im Mai 2015 ergeben. Doch die Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum wird nicht nur positiv gesehen. Problematisch sei vor allem, dass ganz überwiegend Personen überwacht würden, die selbst keinen Anlass dafür geben – das sagte der Chef des Deutschen Richterbunds, Jens Gnisa, der Deutsche Presse-Agentur. Die Bilder könnten vielfältig ausgewertet, bearbeitet und mit anderen Informationen verknüpft werden. „So könnten beispielsweise mithilfe von Gesichtserkennungssoftware Bewegungsprofile erstellt werden.“ Ähnlich argumentiert Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk: „Mehr Videoüberwachung führt nicht automatisch zu mehr Sicherheit.“ Gerade Terroristen und irrational handelnde Einzeltäter, etwa unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ließen sich durch eine Videoüberwachung nicht von schweren Straftaten abhalten.