Ausbilder an der ins Gerede gekommenen Berliner Polizeiakademie bemängeln an Polizeischülern, dass Sozialtugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit oder die Bereitschaft zur Anstrengung „nicht mehr in sehr hohem Maße“ vorhanden seien. Massive Störungen gibt es nach Einschätzung von Lehrkräften nicht, aber „gravierende Verstöße im Einzelfall“, heißt es in einem Untersuchungsbericht der Polizeiführung. Die Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag, hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) angefordert.

"Polizeischüler aus Zuwandererfamilien sind nicht die Ursache für problematisches Verhalten"

Anonym geäußerte Vorwürfe zu den Zuständen an der Ausbildungsstätte für den mittleren Dienst hatten tagelang für Wirbel gesorgt. Die Rede war von Disziplinlosigkeit, Lernverweigerung und Aggression in einer Klasse mit vielen Schülern aus Einwandererfamilien. Die ebenfalls behauptete Unterwanderung der Akademie durch kriminelle Clans hatten sowohl Geisel als auch Polizeipräsident Klaus Kandt kategorisch ausgeschlossen. Jetzt heißt es in dem Bericht, der hohe Anteil von Polizeischülern aus Zuwandererfamilien sei nicht Ursache für problematisches Verhalten. (dpa)