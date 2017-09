Das Ordnungsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf ist offenbar entschlossen, den illegalen, doch bislang weitgehend unbehelligten Thaifood-Markt im Preußenpark nicht länger zu dulden. Am Donnerstag hatte es bereits eine erste Aktion gegen die dortigen Händler gegeben, am Sonnabend ging nun die Behörde massiv gegen das bunte, dem Lebensmittelrecht und diversen anderen Gesetzen widersprechenden Treiben vor.

„Dass es nicht so bleiben kann, ist völlig klar“, hatte Arne Herz, für Ordnungsangelegenheiten zuständiger CDU-Stadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf, am Dienstag bei einer öffentlichen Diskussion zum Thaifood-Markt im Wilmersdorfer Preußenpark verkündet. Legalilisierung eines verkleinerten Marktes oder Durchsetzung des Marktverbots – diese zwei Möglichkeiten sah er noch. Am Samstag, dem Vortag der Bundestagswahl, kam die zweite zur Anwendung.

Mit etwa 20 Mitarbeitern war das Ordnungsamt kurz nach 12 Uhr angerückt, als im Preußenpark die dort mittlerweile übliche Szenerie zu besichtigen war: Zahlreiche mobile Essensstände mit südostasiatischen Spezialitäten, dazu viele hungrige Besucher in der Hoffnung auf exotische Kulinarien – zusammengenommen mehrere 100 Betroffene.

Die Händler mussten ihre Siebensachen zusammenpacken

Damit war nun Schluss: Die Händler mussten ihre Siebensachen zusammenpacken, die Besucher ihre knurrenden Mägen anderswo besänftigen, was bei ersteren mehr Hektik, bei letzteren mehr Empörung auslöste. Immerhin: Alles blieb friedlich. „Das sei noch nie vorgekommen“ schimpfte eine Händlerin, was angesichts der Aktion vom Donnerstag nicht ganz stimmt. Begründet wird die neue Härte vor allem mit dem Grünflächenschutzgesetz, auch fehle den Händlern durchweg der notwendige Gewerbeschein, von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht ganz zu schweigen. Wobei dies aber gegenüber der Zweckentfremdung des Parks und seiner Umwandlung zum Markt nachrangig sei.