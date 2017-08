Für tausende von Fahrgästen war die Fahrt mit den Zügen der Linie S 3 aus Erkner fünfeinhalb Jahre das tägliche Grauen. Die Züge endeten bereits im Bahnhof Ostkreuz, weil dort gebaut wird, und nicht mehr in Westkreuz. Zum Umsteigen für die Weiterfahrt mussten die Fahrgäste treppauf, treppab den Bahnsteig wechseln. Vom heutigen Montag an will die S-Bahn die Züge wieder durchgehend bis Westkreuz fahren lassen. Vorausgesetzt, die neu eingebaute Signaltechnik funktioniert. Sie wird an diesem Wochenende ausgiebig getestet – wie auch die neu gelegten Weichen und die Stromschienen.

Deshalb ist auch noch der Abschnitt zwischen Lichtenberg und Ostkreuz unterbrochen, auf dem ebenfalls von Montag an die Züge der Linien S 5, S 7 und S 75 wieder fahren sollen. Das Nachsehen haben dann Fahrgäste aus Wartenberg. Weil es zwischen Warschauer Straße und Ostbahnhof bis Ende 2018 weiter nur zwei Gleise gibt, können die Züge der S 75 nicht mehr bis Westkreuz fahren, sondern enden nun im Ostbahnhof oder sogar in Lichtenberg.

Die Fahrgäste beim Umsteigen müssen aber nicht auch noch den Bahnsteig wechseln. Unvorhergesehene Einschränkungen wegen Bauarbeiten gibt es von Montag an bis voraussichtlich zum 1. September auf der S 7. Zwischen Grunewald und Potsdam fahren die Züge dann nur noch alle 20 Minuten.