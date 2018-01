Die SPD-Fraktion will auch künftig einen S-Bahn-Betrieb aus einer Hand. Das gelte für alle drei Berliner Teilnetze (Ring, Stadtbahn und Nord-Süd-Strecken), wurde am Sonntag auf der Klausurtagung der Fraktion in Hamburg beschlossen. „Eine Zersplitterung der S-Bahn lehnen wir ab." Die Aufteilung des Schienennahverkehrs in unterschiedliche private Fahrzeugdienstleister und -betreiber sei keine Option. Damit stellen sich die Sozialdemokraten gegen einen Vorschlag der Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne).

Für die Beschaffung von mindestens 600 neuen Wagen für den Betrieb der Stadtbahn und Nord-Süd-Bahn ab 2025 will die SPD-Fraktion neben der herkömmlichen Vergabepraxis „neue Handlungsoptionen" schaffen: Der Senat soll eine Markterkundung für einen landeseigenen Fuhrpark durchführen. Das Geld dafür soll aus aktuellen und künftigen Jahresüberschüssen des Landeshaushalts angespart werden. Die Sozialdemokraten können sich sogar die Gründung eines landeseigenen Eisenbahnverkehrsunternehmens vorstellen, das die Berliner S-Bahn, bisher eine Tochter der bundeseigenen Bahn AG, übernimmt. Dies ermögliche „die Unabhängigkeit von einem Betreiber" und biete mehr Einfluss auf die Qualität des Verkehrs.

Die SPD fordert auch, dass den Beschäftigten der S-Bahn keine Nachteile entstehen dürften – egal, wer die S-Bahn künftig betreibe. „Wir wollen keine Ausgründungen mit schlechteren Tarifkonditionen." Es müsse sichergestellt werden, dass die Instandhaltung und Wartung der S-Bahnfahrzeuge an den derzeitigen Standorten in Berlin verbleiben. Die Sozialdemokraten begründen ihre Forderungen damit, dass die S-Bahn eine „tragende Säule" des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin sei. Mobilität sei nun mal ein Teil der Daseinsvorsorge. Man wolle bei der Vergabe der Teilnetze keine Experimente, sondern „Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit".

Für die Zuverlässigkeit des S-Bahnbetriebs seien die DB Netz sowie die DB Station und Service verantwortlich, heißt es in der Resolution. „Wir erwarten, dass die Deutsche Bahn als Infrastrukturbetreiberin ihren Verpflichtungen für ein stabiles und zuverlässiges S-Bahn-Netz nachkommt und auskömmlich in das Berliner S-Bahnnetz investiert." Die SPD-Fraktion will deshalb in Kürze eine Anhörung von DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses beantragen.