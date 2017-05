Baustellenschilder, Fahrbahnverengungen und jede Menge Staus: Das sind aktuell die sichtbaren Zeichen eines 25 Millionen Euro teuren Fortschritts auf Berlins Straßen. Rund 160 Straßen, Rad- und Gehwege werden im Rahmen des „Straßeninstandsetzungsprogramms“ des Senats repariert. Das ergab eine Anfrage des SPD-Abgeordnete Joschka Langenbrinck. Am meisten Geld gegen den Investitionsstau bekommt in diesem Jahr Pankow (2,9 Mio.) gefolgt von Steglitz-Zehlendorf (2,7 Mio.), heißt es in der Auflistung aus dem Haus der Senatsverwaltung für Verkehr. Die wenigsten Mittel erhält dieses Jahr Friedrichshain-Kreuzberg, wo nur 1,2 Millionen Euro verbaut werden.

Drei Baustellen in Spandau, fast 30 im Südwesten

Große Unterschiede gibt es auch im Umfang der Behinderungen. In Bezirken wie Marzahn-Hellersdorf gibt es an rund 20 Stellen Behinderungen - etwa an der Louis-Lewin-Straße und an der Köpenicker Straße - , in Spandau hingegen werden die gesamten Mittel von 1,6 Millionen Euro in drei Baustellen gebündelt: Sie befinden sich an der Heerstraße (Sandstraße bis Magistratsweg), an der Gartenfelder Straße (Nr. 14 bis Tegeler Brücke) sowie an der Nonnendammalle (Am Juliusturm 19 bis Boltonstraße).

Zu den Bezirken mit extrem vielen Einzelbaustellen gehört auch Steglitz-Zehlendorf: An fast 30 Straßen oder Gehwegen wird hier in diesem Jahr gearbeitet, darunter die Schloßstraße und die Potsdamer Straße.

Die gesamte Liste mit allen rund 160 Baustellen finden Sie HIER.