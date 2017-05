„Ween mal ein bisschen, wenn Dir das hilft“, berlinert eine ältere Kollegin, als Katja aus ihrer Examensprüfung kommt. Und das tut sie dann auch. Ein ganz stilles Weinen ist das. Ein Weinen, das keine Erleichterung verschafft; weder in diesem Moment noch in den Monaten danach, obwohl sie doch bestanden hat: Katja ist jetzt Lehrerin. Aber zunächst muss sie das verkraften, was sie erlebt hat in den zwei Jahren, die sich Referendariat nennen und die sie an einer Reinickendorfer Brennpunktschule zugebracht hat.

„Ween mal ein bisschen“. Es sind eine ganze Menge Leute, die der 32-Jährigen beim Weinen zusehen. Denn während sie vor den Kollegen in Tränen ausbricht, hält jemand mit der Kamera drauf. Und der Film, der da gedreht wird, der landet nicht „im Archiv“, wie Katja da noch mutmaßt, sondern wird innerhalb kürzester Zeit mehrere Preise abräumen und ab nächster Woche in die Kinos kommen.

Aber erstmal sitzt Katja in der ersten Reihe des Großen RBB-Sendesaals, wo sich am Donnerstagabend mehr als 1000 Zuschauer eingefunden haben, um die Voraufführung zu erleben: Aus der ganzen Stadt sind Referendare, Schulleiter und Ausbilder gekommen, um eine Sensation zu erleben: Ein ungeschönter Film über den Zustand der Berliner Schulen – gedreht mit Erlaubnis der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Ein Film, zusammengeschnitten aus 300 Stunden Rohmaterial, über drei Menschen im Ausnahmezustand.

Verzweifelte Situationen vor der Klasse

„Zwischen den Stühlen“ hat Regisseur Jakob Schmidt seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule Babelsberg genannt. Es hat ihn interessiert, wie es Menschen geht, die einerseits noch Lernende sind und vor der nächsten Lehrprobe zittern, und die andererseits selbst Schüler benoten sollen. Darum hatte er vor vier Jahren alle 600 neuen Berliner Referendare angeschrieben und sie gefragt, ob er sie zwei Jahre lang mit der Kamera begleiten darf. 25 haben sofort zugesagt und Schmidt hat einige ausgewählt, die mit Leib und Seele und nicht nur aus Verlegenheit Lehrer werden wollten.

Von da an war er immer dabei: Bei der Vereidigung zu Beginn, in verzweifelten Situationen vor der Klasse, bei Elterngesprächen, bei der Bewertung durch ihre Ausbilder, ja, sogar nachts, wenn die Babys getröstet werden mussten, denn zwei der drei Protagonisten haben schon Familie. Das erzeugt dann auch Lacher während der Vorführung – etwa als Referendar Ralf sich beim Arbeiten mit Oropax vor den Familiengeräuschen in Sicherheit bringen will und dem einjährigen Sohn erzählt, er mache es nicht so wie Odysseus, der sich schutzlos den Gesängen der Sirenen aussetzte.

Mit dem Chaos allein

Aber meist ist es ganz still im Sendesaal, etwa wenn die Zuschauer mit Katja mitleiden, die den Pubertisten ihrer Brennpunktschule ausgeliefert ist. Sie erzählt, dass sich im ersten Halbjahr nur ein einziges Mal jemand hinten in den Unterricht gesetzt hat, um ihr ein Feedback zu geben. Sonst war sie mit dem Chaos allein; auch als ein Junge absichtlich eine Tintenpatrone aufbiss – um den Unterricht verlassen zu dürfen.

Aber Katja geht es nicht mal am schlechtesten: Der Zuschauer lernt Anna kennen, die nicht weiß, wohin mit ihren Händen, sie nimmt sogar Schauspielunterricht, um „mehr Präsenz“ zeigen zu können, wie ihre Ausbilder fordern. Anna sagt in die Kamera, dass sie „keine Macht ausüben will“, dass ihr Noten ein Gräuel sind, auch der rote Stift. Sie korrigiert dann mit Grün. Und sie bleibt ihrem zurückhaltenden, mütterlichen Unterrichtsstil treu.

Der richtige Platz für Anna und Katja ist die Grundschule. Das wussten sie von Anfang an und da sind sie auch angekommen. Ralf ist am Gymnasium geblieben. Alle Drei wirken zufrieden – so, wie sie da nach der Filmvorführung auf der Bühne stehen. Es gibt viel Applaus – für die jungen Lehrer, für den Regisseur und an dem Punkt, als Katja im Film sagt: „Ich wünsche mir, dass ein Schulminister mal eine ganze Wochen lang vor der Klasse stehen muss“.

Ab 18. Mai in sieben Berliner Kinos