Die Genossen bemühten sich, nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen. Vor der Sitzung der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, die am Dienstag über den Politik- und Arbeitsstil ihres Fraktionschefs Raed Saleh debattierte, wurde eine harte Auseinandersetzung zwischen den Anhängern und Widersachern des SPD-Spitzenmanns erwartet.

Die Abgeordneten diskutierten auch über drei Stunden sehr intensiv. Doch am Ende bewerteten auch Saleh-Kritiker die interne Debatte als „gut und konstruktiv“. Die 14 Verfasser eines Brandbriefs gegen Saleh hatten sich auf die Aussprache, die von ihnen erzwungen wurde, gemeinsam gut vorbereitet. Saleh wiederum sorgte dafür, dass ab 15 Uhr erst einmal möglichst viele andere Tagesordnungspunkte abgearbeitet wurden.

Es sollte nicht so aussehen, als wenn der Streit um seine Person im Mittelpunkt der Fraktionssitzung stünde. Erst gegen 17 Uhr begann am Dienstag die Debatte über das fünfseitige Schreiben, das am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde und in und außerhalb der Berliner SPD für Überraschung und Aufsehen sorgte.

Alle Teilnehmer der Sitzung, die keine Abgeordneten sind, mussten bei diesem Tagesordnungspunkt den Saal verlassen. Dazu gehörten die Bildungssenatorin Sandra Scheeres und der Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning.

„professionelle, konstruktive Diskussion“

Zu Beginn der Sitzung hatte SPD-Fraktionschef Saleh eine „professionelle, konstruktive Diskussion“ angekündigt. Er sei bereit, die Kritik konstruktiv aufzunehmen und hoffe auf eine „Verständigung“ in der Fraktion.

Seit Veröffentlichung des Briefs seiner Gegner hatte sich der SPD-Fraktionschef darum bemüht, mit den Unterzeichnern einzeln ins persönliche Gespräch zu kommen. „Seine alte Masche, ganz typisch“, kommentierte einer der Abgeordneten den Versuch Salehs, die Widersacher wenigstens teilweise wieder auf seine Seite zu ziehen und herauszubekommen, wer in der Fraktion noch hinter ihm steht – und wer die Initiatoren des Schreibens sind.

Der SPD-Fraktionschef hoffte, offenbar mit Erfolg, auf ein einigermaßen versöhnliches Ergebnis der Diskussion um seine Person. Seit sechs Jahren führt er die Fraktion. Nach so langer Zeit, räumte Saleh jetzt intern ein, müsse man eben „manche Prozesse überdenken und verbessern“.

Was Saleh trotzdem störte, war die – aus seiner Sicht – „Kleinteiligkeit“ der Kritik an seinem Politikstil und seiner eigenwilligen Art, mit den Fraktionsmitgliedern zu kommunizieren. In scharfem Ton hatten 14 von 38 Fraktionsmitgliedern in ihrem Brief an den Fraktionschef diesen Führungsstil, seine Arbeit und die fehlende Diskussionskultur in der Fraktion angegriffen.

Sie forderten einen „Neuanfang“, erste Schritte dafür seien: Die Aufarbeitung des Anteils der SPD-Fraktion an den schlechten Ergebnissen der Sozialdemokraten bei den vergangenen Wahlen, eine „bessere, strategische Themensetzung“ und die Festlegung von Fraktionsschwerpunkten für den Doppelhaushalt 2018/19. Außerdem eine Diskussion über die Pressearbeit der Fraktion.

Rücktrittsforderungen bleiben aus

Ein Rücktritt Salehs wurde auch am Dienstag nicht gefordert. Trotzdem wird in Teilen der SPD-Fraktion darüber geredet, wer die Fraktion künftig führen könnte. Schon vor einem Jahr, als es Saleh nicht gelang, die erneute Nominierung des renommierten SPD-Abgeordneten Ralf Wieland für das Amt des Parlamentspräsidenten zu verhindern, kamen Gerüchte auf, dass der Fraktionschef mittelfristig abgelöst werden solle. Durch eine Frau.

Auch der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller wäre daran interessiert. Eine stabile Mehrheit hat Saleh in der SPD-Fraktion jetzt schon nicht mehr, auch wenn die Sitzung am Dienstag für ihn recht glimpflich verlief. Neben den 14 Genossen, die offen gegen ihn auftraten, gibt es noch vier Senatsmitglieder, die sich den Umgang des Fraktionschefs mit den eigenen Leuten im Müller-Kabinett nicht mehr gefallen lassen wollen.

Hinzu kommen „Wackelkandidaten“, die den Brandbrief zwar nicht unterschrieben haben, aber an Saleh nicht um jeden Preis festhalten wollen.