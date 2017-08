Die Baustelle auf der Rudolf-Wissell-Brücke der Stadtautobahn ist aufgehoben. Seit dem frühen Sonntagmorgen sind alle sechs Spuren wieder befahrbar. In den vergangenen Wochen hatte es dort regelmäßig Staus gegeben. Die drei Fahrbahnen Richtung Norden waren seit Mitte Juli saniert worden, in dieser Zeit hatten nur zwei Spuren je Richtung zur Verfügung gestanden. Die Arbeiten konnten sogar vorzeitig beendet werden, ursprünglich sollten sie bis Anfang September dauern. In den Sommerferien des kommenden Jahres ist die Sanierung der Fahrbahn in südlicher Richtung vorgesehen. In einigen Jahren muss die Brücke allerdings komplett durch einen Neubau ersetzt werden.