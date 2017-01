Ein Sturm aus Richtung Nordsee baut sich langsam über Berlin auf. Mit Einbruch der Dunkelheit rechnet Jörg Riemann vom Wetterdienst Meteogroup mit Windböen um Stärke acht, im Laufe der Nacht bis neun, das entspricht 80 Stundenkilometern. Am Mittwochmorgen seien auch Windgeschwindigkeiten von 100 Kmh möglich, also Stärke zehn. Die Temperaturen bleiben mild, um fünf Grad. Zum Mittwochnachmittag hin sinken die Werte allerdings langsam ab, abends wird die Frostgrenze passiert, verantwortlich sind Luftmassen aus Skandinavien.

Tiefe Minusgrade in den Außenbezirken

Dann könnte auch etwas Schnee fallen, Riemann rechnet aber nicht mit einer geschlossenen Decke. Der Frost bleibt erstmal erhalten, verschärft sich in der Nacht zum Freitag in den äußeren Bezirken sogar auf zweistellige Werte. Am Samstag ist es mit dem kleinen Wintereinbruch aber schon wieder vorbei, die Luft kommt dann wieder aus Richtung Nordsee.

Dennoch: In Osteuropa steht Kaltluft bereit. Die könnte auch zu uns kommen und ab Ende nächster Woche für einen längeren Wintereinbruch sorgen.