Brüllen kann „Icke“ nicht mehr, aber er ist jetzt wieder zu Hause: Der Löwe kam 1992 im Berliner Zoo zur Welt, erlebte dort seine Jugend, zog aber später in den Zoologischen Garten von Kaiserslautern um, wo er vor fünf Jahren starb. Doch seit Anfang Dezember kann man das mächtige Tier erneut bewundern. Icke ist zurückgekehrt in seine Heimatstadt Berlin, allerdings nicht quicklebendig, sondern als plastiniertes Ausstellungsstück.

Jetzt auch Tiere im Menschen-Museum

Präsentiert wird Icke jetzt im Menschen-Museum unterm Fernsehturm: In spektakulärer Jagdpose und fast ohne Fell, so dass man seine spannende Anatomie und die massiven Muskelpakete, die ihm Sprungkraft geben, direkt vor Augen hat.

Ickes Rückkehr ist allerdings kein exklusiver Einzelfall. Sein Name steht vielmehr in einer ganzen Reihe von einstigen Bewohnern, Lieblingen oder gar Stars des Berliner Zoos wie Knautschke, Gorilla Bobby, Eisbär Knut oder Pandabär Bao Bao, die nach ihrem Ableben auf verschiedenste Weise der Nachwelt im Zoo oder Museum für Naturkunde erhalten wurden – als Bronze- oder Granitplastik, als sogenannte Dermoplastik, also mit Haut und Fell originalgetreu präpariert. Oder eben wie Icke, dem das Fell über die Ohren gezogen wurde, damit man sein Innenleben studieren kann. Letzteres gab’s noch nie, aber die Idee, das Menschen- Museum auf diese Weise tierisch zu ergänzen lag ja nahe.

Die Berliner gedenken ihrer Zootiere

Bisher wurden dort nur plastinierte Körper verstorbener Menschen gezeigt, doch einige Exponate mussten nach einem Gerichtsstreit mit dem Bezirk Mitte entfernt werden, weil für sie keine Einwilligung zur Plastination der jeweiligen Verstorbenen vorlag. Diese Lücke füllen nun Löwe Icke sowie ein plastiniertes Pferd und ein Kalb. „Wir zeigen die Wunder ihrer Körper, um den achtsamen Umgang mit Tieren zu fördern“, teilt das Museum mit. Ähnliche Beweggründe hatten wohl auch die Schöpfer aller anderen Berliner Zootier- Plastiken.

Gorilla Bobby kam per Zug an die Spree

Affenliebe. Wie King Kong sitzt Gorilla Bobby in der Sonderausstellung "Highlights der Präparierkunst" im Naturkundemuseum. Foto: Thilo Rückeis

Da wäre zuallererst Gorilla Bobby zu erwähnen. 1926 irgendwo im Kongo geboren, mit zwei Jahren eingefangen und nach Marseille gebracht. Dort erwarb ihn der Tierschriftsteller Paul Eipper 1928 auf einem Exotenmarkt und und brachte ihn im Zug nach Berlin. In der Obhut des Zoos entwickelte sich Bobby zu einem ansehnlichen Gorilla und Publikumsliebling. 262 Kilo brachte er auf die Waage.

In den frühen Dreißigern inspirierte er den Komponisten Walter Jurmann und Texter Peter Kuckuck zu ihrem Chanson „Mein Gorilla hat ’ne Villa im Zoo“, 1933 erstmals von Hans Albers gesungen. „Er denkt, wenn Menschen gaffen, wir sind Menschen und die sind Affen“, heißt es in der zweiten Strophe.

Doch am 1. August 1935 war Bobbys Lebenszeit vorbei, er starb an einer Blinddarmentzündung. Bildhauer Fritz Behn meißelte umgehend eine lebensgroße Granitstatue. Mit etwas miesepetrigem Gesicht und großen Nüstern hockt der massige Kerl seither im Zoo vor einem Gebüsch. Außerdem wurde im Museum für Naturkunde in Mitte eine Dermoplastik von Bobby angefertigt.

Das bewegte Leben des Flusspferdbullen Knautschke

In voller Leibesfülle. Knautsche steht in Bronze vor dem Flußpferdhaus im Zoologischen Garten Berlin. Foto: imago stock&people

Kommen wir nun zum nächsten Kandidaten. Rufname: Knautschke, ein Flusspferdbulle, lateinisch: Hippopotamus amphibius, Vater von insgesamt 35 Nachkommen, die er teils inzestuös mit seiner 1952 geborenen Tochter, genannt Bulette, zeugte. Bis dahin hatte Knautschke schon eine bewegte, hochgefährliche Leben: Während des Krieges im Zoo geboren, überstand er einen Bombentreffer, der das Flusspferdhaus mitsamt dem Wasserbecken zerstörte. Täglich übergossen ihn die Pfleger in den Wochen danach mit Wasser und brachten ihm Futterrationen, die teils Bürger dem Zoo von ihren kärglichen Rationen spendeten.

Den Wiederaufbau und die Wirtschaftswunderjahre verbrachte Knautsche überwiegend geruhsam im Zoo. Es sind allerdings auch Fotos überliefert, die Stress dokumentieren. So zwickt ihn Bulette im Sommer 1955, damals noch ein kleines Nilpferdmädchen, auf einem Schwarz-Weiß- Schnappschuss herzhaft in den Hintern.

Hochbetagt verlor Knautschke schließlich im Juni 1988 sein Leben durch eine regelrechte Ödipus-Tragödie im Zoo. Sein Sohn Nante brachte ihm bei einem Revierkampf derart schwere Verletzungen bei, dass er eingeschläfert werden musste. Vermutlich haben junge Flusspferde in einem solchen Fall ebenso wenig Ahnung, dass es sich um ihren Vater handeln könnte, wie Ödipus bei der Attacke auf seinen Erzeuger, den König von Theben. Nach Knautschkes Tod ließen Mäzene das legendäre Flusspferd in Bronze nachbilden. Lebensgroß steht er mit seinen riesigen Kulleraugen seither vor dem Flusspferdhaus.

Knuddel-Knut ruht jetzt auf einem Felsen

Star for ever. Knut liegt unsterblich präpariert auf seinem kleinen Felsen im Museum für Naturkunde. Foto: Museum für Naturkunde

Und nun zu Knuddel-Knut, Sohn von Bärin Tosca und Bär Lars. Der 2006 geborene Eisbär, als Jungtier das Ebenbild eines perfekten Schmusetiers, löste bis zu seinem überraschenden Tod im Alter von fünf Jahren weltweit Begeisterung aus. Zwei Jahre nach der Trauer um ihn überschlugen sich dann die Medien mit Schlagzeilen wie diesen: „Eisbär Knut ist wieder da!“ oder „Comeback des Überbären“.

Präparatoren des Naturkundemuseums hatten eine Plastik nach seinen Originalmaßen angefertigt, bezogen mit Knuts Fell. Seither sitzt er in der Sonderausstellung des Museums „Highlights der Präparation“ auf einem kleinen Felsen, die Vorderpfoten locker abgelegt. Gorilla Bobby ist dort ebenfalls als Dermoplastik zu sehen – unsterblich, wie nun auch Löwe „Icke“ im Menschen-Museum.