Neuer Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ist seit 1. Januar 2017 Matthias Tang. Der 55-jährige hat Politologie und Kommunikationswissenschaften an der FU-Berlin und der TU-Berlin studiert. Das teilte die Senatsverwaltung mit. Tang kennt die Berliner Politik: Er war 15 Jahre lang Grünen-Pressesprecher im Abgeordnetenhaus und wechselte im Sommer 2009 in die Pressestelle der Grünen-Bundestagsfraktion. Zuvor war er Redakteur beim Stadtmagazin "Lift" in Stuttgart.

