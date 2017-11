Neukölln

Weihnachtsfreunde haben es in Neukölln leicht: Sie können einfach jedes Wochenende einen anderen Markt ausprobieren – und dabei wie nebenbei den Bezirk erkunden. Wie wäre es denn mit diesem Weihnachtsquadrathlon: Am ersten Adventswochenende geht es zum Adventsmarkt in Alt-Buckow, zu Glühwein und Lebkuchen an der alten Dorfkirche. Am zweiten Advent lockt dann der karitative Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt, der wohl romantischste Berlins, ins böhmische Dorf.

Am 16. Dezember geht es weiter bei der Dicken Linda, dem Weihnachtsmarkt auf dem Kranoldplatz. Hier warten regionale Lebensmittel und handgefertigte Kunstwerke. Am vierten Wochenende lotst der Weihnachtsquadrathlon zum Britzer Schloss, zur nordischen Märchenweihnacht. Der traditionelle Markt bietet neben mittelalterlichem Ambiente vor allem Handwerkertradition. Wer bis hier hin durchgehalten, aber vor lauter Glühwein noch keine passenden Weihnachtsgeschenke gefunden hat, muss wohl bis nächstes Jahr warten. (Madlen Haarbach)





Lichtenberg

Der klassische Discounter-Adventskalender bietet wenig Überraschung. Das Bildchen eines Schnee- oder Weihnachtsmannes hinter dem Kläppchen, ein Häppchen Schokolade. Wie nur sich daran erfreuen? Wer das satt hat, sollte nach Lichtenberg kommen. Dort ist Leben hinter den Türen: Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich jeden Tag um 17 Uhr die Tür oder das Fenster eines Hauses rund um den Nöldnerplatz.

Eine Art begehbarer Kiezkalender also, den es nun schon seit sieben Jahren gibt. Büros, Künstlerateliers und Wohngemeinschaften nehmen daran teil. Mini-Theaterstücke, A-capella-Songs, Plätzchenverkostungen, Tanzdarbietungen und Kurzkonzerte sind geplant. Die Darbietungen dauern nicht länger als fünf Minuten, daher sollte man pünktlich sein. Besucher werden aufgefordert, „Lichtquellen“ aller Art mitzubringen.

Am 1.Dezember geht es los auf dem Gelände der BLO-Künstlerateliers, Kaskelstraße 55. „Wir gehen an die Grenzen zwischen Feuer und Mensch“, kündigen die Veranstalter an. Zum „Untermalen der Weihnachtsthematik“ sollen Feuerspucker, Pyrotechnik und Stuntelemente dienen. Einen Tag später geht es dann auf dem Spielplatz am Nöldnerplatz weiter, dann etwas besinnlicher. Wo genau man wann hingehen muss, ist auf www.kieztogo.de zu lesen. (Robert Klages)

Charlottenburg-Wilmersdorf

Beim Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg steht ein Jubiläum bevor. Vor zehn Jahren gründete der Stadtrundfahrten-Unternehmer Tommy Erbe, damals bekannt als Veranstalter der „Langen Nacht des Shoppings“ in der City West, einen besonders anspruchsvollen Markt. Das Schloss wird festlich illuminiert, bei der Außendeko der Holzhütten und Pagodenzelte ist billiger Plastikschmuck tabu. Auch der Verlagsshop des Tagesspiegels gehört zu den etwa 250 Anbietern.

Die historischen und nostalgischen Kinderkarussells können dagegen diesmal nicht aufgebaut werden. Denn nach Auskunft der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat die Nutzung einer Fläche vor der Orangerie „den Boden verdichtet und Wurzeln absterben lassen“. Ersatzweise stellt die Stiftung den Ehrenhof vor dem Schloss zur Verfügung, sie erlaubt dort aber keine Fahrgeschäfte.

Erbe pflegt übrigens enge Kontakte in die Ukraine, beispielsweise wurde ein Kinderheim in Kiew mit Spenden unterstützt. Vor zwei Jahren kam der Bürgermeister von Kiew und frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko zur Eröffnung. (Cay Dobberke)

Der Markt läuft vom 27. November bis zum 26. Dezember (Mo. bis Do. 14-22 Uhr, Fr. und Sa. 12 -22 Uhr, Heiligabend geschlossen, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag 12-20 Uhr). Mehr Informationen gibt es unter www.wvdsc.de.

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: REUTERS

Steglitz-Zehlendorf

Ein Weihnachtsmarkt ist stets ein ganz spezieller: Der Weihnachtsmarkt im Jagdschloss Grunewald findet immer am Samstag vor dem 2. Advent statt (9. Dezember, 11 bis 19 Uhr). Der Weg lohnt sich: Am besten geht man bei einsetzender Dämmerung los, nimmt nicht die kürzeste Route, sondern genießt den Spaziergang durch den dunkler werdenden Wald.

Am Ufer des Grunewaldsees leuchtet dann das Markt-Treiben. Das Schloss mit seinem gepflasterten Innenhof bietet eine sagenhafte Kulisse: leibhaftige Märchenfiguren, Geschichtenerzähler, Handwerker, Musiker und sogar Nachtwächter. Für mich ist der Markt ein wundervoller Ort - denn vor elf Jahren genossen meine Frau und ich erst alkoholfreien Glühwein, später in der Nacht rasten wir ins Krankenhaus: Es zog sich noch einige Stunden hin, aber dann war unsere Adventstochter geboren. (Boris Buchholz)





Marzahn-Hellersdorf

Fett oder nett? Weihnachtsmarktbesucher stehen in Marzahn-Hellersdorf – wie immer in diesem Bezirk – vor der Wahl zwischen zwei Gegensätzen. Wer zu den Festtagen vor allem dem Mammon frönen will, der bekommt gleich am S-Bahnhof Marzahn einen Konsumtempel mit angeschlossenem Weihnachtsmarkt. Im Eastgate und drumherum gibt’s vom 27. November bis zum 23. Dezember amerikanische Mall-Weihnachten einschließlich Winterlandschaft, Weihnachtsbäckerei und Weihnachtsbär (immerhin kein Osterhase).

Doch der Osten kann’s auch heimelig: Im historischen Dorfkern Alt-Marzahn zum Beispiel, unweit der Plattenbauten, findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 13 Uhr ein traditioneller Adventsmarkt statt – mit Keramikscheune, Holzwerkstatt und einem abendlichen Konzert fünf heimischer Chöre. Über das ganze Dorf breitet sich auch der Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 9. Dezember, aus. Nachbarn, Vereine und Initiativen tragen dort ab 13 Uhr mit Ständen in Straßen und auf Höfen zum Programm bei. Solche kleinen Angebote sind letztlich viel adventlicher als jeder große Rummel. (Ingo Salmen)





Tempelhof-Schöneberg

Bei Lehmanns Bauernhof in Marienfelde ist es fast wie auf dem Dorf. Dafür lohnt sich auch der lange Weg von der City an den südlichen Stadtrand. An zwei Wochenenden (zweiter und dritter Advent) geht’s hier richtig klassisch-traditionell weihnachtlich zu, ganz ohne Remmidemmi und Volksfeststimmung. Ganz viel Kunsthandwerk findet man hier. Bei einer Weberin und einer Porzellanmalerin können Besucher noch individuelle Geschenke in Auftrag geben. Und im Stall warten zwar nicht Ochs und Esel sondern eine Märchenerzählerin auf die Kleinen.

Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Schöneberger Südgelände hat ein besonderes Ambiente. Hier treffen Industrieromantik mit der verwilderten Natur aufeinander und bieten auch für die vielen Stände eine tolle Kulisse Erstmals findet er nicht in der Lokhalle statt, die saniert werden muss, sondern rund um den Wasserturm. (Sigrid Kneist)

Lehmanns Bauernhof: 8. und 15. Dezember von 14 bis 20 Uhr, 9.,10.,16. und 17. Dezember von 12 bis 20 Uhr. Schöneberger Südgelände 2. Dezember von 15 bis 21 Uhr, 3. Dezember von 12 bis 18 Uhr.