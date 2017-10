Anlässlich des Serienstarts von "Babylon Berlin" am 13. Oktober haben wir ein Gedankenexperiment gewagt und Artikel aus der damaligen Sicht verfasst. Dabei fiel uns auf: Viele Themen - Wohnungsnot, Ärger um den Flughafen, wilde Partynächte - stehen damals wie heute für Berlin.

Der Streit um die geplante Erweiterung des Flughafens Tempelhof spitzt sich zu. In der Bockbrauerei an der Kreuzberger Fidicinstraße fand am gestrigen Freitag eine Protestversammlung von über 2000 Kleingärtnern statt, die um ihre zwischen dem Flughafenareal und der Ringbahn gelegenen Parzellen fürchten. Der Magistrat und die Stadtverordneten hatten die Erweiterung im Dezember beschlossen, der Dachverband der Berliner Kleingärtner lehnt dies aber als „eine Vernichtung ungeheurer Werte“ ab. Bei der Protestversammlung drohte der Verbandsvorsitzende Reinhold, die nächsten Wahlen würden „das bitter rächen, was man hier an der arbeitenden Bevölkerung verbrochen hat“.

Die Erweiterung des Hauptstadtflughafens ist auch unter Flugexperten umstritten. Hintergrund ist die Vergrößerung der Betonflächen vor den Flughafengebäuden, wodurch das grasbewachsene Rollfeld nicht mehr die vorgeschriebenen Maße besitzt. Unklar ist nun, ob die Betonflächen nicht doch zum Rollfeld zu rechnen sind, die Erweiterung also letztlich überflüssig ist.

Der Streit um die Kleingärten ist nur der Höhepunkt des seit den ersten Flughafenplänen schwelenden Konflikts. Bereits im Frühjahr 1919 hatte Max Breslauer, Dozent an der Technischen Hochschule Charlottenburg, sich in der „Berlin-Tempelhofer Zeitung“ fürs Tempelhofer Feld als den gegebenen Flughafen Berlins ausgesprochen. Schon vor dem Krieg entstandene Pläne eines dortigen Volksparks lehnte er ab, im Gegensatz zu den Tempelhofer und Neuköllner Gemeindevertretungen, die sich gegen jeglichen Flugverkehr auf dem alten Militärgelände verwehrten.