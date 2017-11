Der Flugplatz Wittstock/Berlinchen ist weder das BERchen des Dorfs (denn er ist in Betrieb) noch das Tegelchen des Dorfs (denn niemand will ihn schließen). Er ist eher ein Musterbeispiel dafür, wie schnell man einen Flugplatz ans Laufen bringen kann.

Am 11. April des Jahres 1954 gründete sich in Wittstock die „Gruppe Segelflug“, deren Mitglieder bereits im September desselben Jahres einen ersten Flugplatzentwurf zu Papier brachten (am Rand der handschriftlichen Skizze findet sich der Vermerk „Hindernisse: Schafstall“). Keine zwei Jahre später, am 2. April 1956, fand auf dem fertigen Platz der erste Start mit einem Schulgleiter statt, noch einmal drei Jahre später war der Hangar für die Flugzeuge fertig. Gesamte Planungs- und Bauzeit: nicht einmal fünf Jahre.

Gut, es gibt hier auch keine Entrauchungsanlage. Der Segelflugplatz am Dorfrand von Berlinchen besteht im Wesentlichen aus einer Wellblechhalle, einem Klubhaus und einer Wiese.

Zum zehnjährigen Bestehen des Flugvereins schrieb 1965 ein Klubmitglied in der „Märkischen Volksstimme“: „Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen und unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat unseren Dank aussprechen, der uns Segelfliegern große finanzielle und materielle Unterstützung gibt.“

Sie fliegen auf Berlinchen. Detlef Weiß (links) und Dieter Krüger im Motorsegler vom Typ Falke. Foto: Jens Mühling

Die Unterstützung war leider nicht von Dauer. Zusammen mit mehreren anderen Flugplätzen in der DDR wurde Wittstock/Berlinchen 1979 für den Sportbetrieb gesperrt.

„Fluchtgefahr“, sagt Dieter Krüger trocken. „Dabei wäre man von hier aus mit einem Segler kaum bis zur Grenze gekommen.“

Zehn Jahre lang wurde das Gelände zusammen mit dem benachbarten Schießplatz nur noch für militärische Übungen genutzt. Krüger, der 76 Jahre alt ist, gehört zu den Vereinsveteranen, die den Flugplatz unmittelbar nach der Wende wieder in Betrieb nahmen.

Die älteren Segelflieger im Klub können viele Geschichten über ihr schwieriges Verhältnis zur DDR erzählen. Einer, der in den späten 70er Jahren noch auf dem Flugplatz Saarmund bei Potsdam trainierte, hatte dort zufällig an der Seilwinde Dienst, als ein befreundeter Flieger über die Mauer hinweg zum britischen Flugplatz Gatow in West-Berlin segelte. Dass er seinem Sportgenossen zwar beim Start geholfen hatte, ohne aber in dessen Fluchtpläne eingeweiht zu sein, wollte die Stasi nicht glauben – man entzog ihm auf Lebenszeit die Fluglizenz. Ähnliches widerfuhr einem Vereinsmitglied, dessen Schwester in den Westen floh. Obwohl sie die DDR auf dem Landweg verlassen hatte, ließ man ihren Bruder nie wieder fliegen.

Bei Tempo 100 hebt der Motorsegler ab

Wer den Geschichten länger zuhört, ahnt, wieso manche hier immer noch so beseelt grinsen, wenn sie nach ihren Flugrunden aus den Maschinen klettern. Auch Krüger fliegt bis heute, nur Passagiere nimmt er nicht mehr gerne mit, das lässt er lieber seinen etwas jüngeren Klubkollegen Detlef Weiß machen.

Der steigt in den vereinseigenen Motorsegler vom Typ Falke und gibt Gas. Als die Tachonadel kurz über der 100 zittert, lösen sich die Räder aus dem Gras. Sekunden später taucht das Dorf unter den Tragflächen auf – der Kirchturm in der Mitte, die ziegelroten Hausdächer drum herum, dahinter der kleine Berlinchener See.

Ein Stück weiter, mitten im Wald, sind die Reste des alten sowjetischen Militärflugplatzes zu erkennen, wo zu DDR-Zeiten MiGs abhoben und dröhnend übers Dorf hinwegzogen. Die betonierten Startbahnen sind heute dicht an dicht mit Solarzellen zugestellt. Daneben sprenkeln Windkrafträder die endlosen Wald- und Ackerflächen, zwischen denen gelegentlich ein Dorf auftaucht.

Man bekommt hier oben eine Ahnung von dem, was Steffen Jander wohl meinte, als er über das Verhältnis von Stadt und Land, von Berlin und Berlinchen sprach. All die riesigen Flächen, auf denen hier Nahrung, Energie und Baumaterial gewonnen werden, dienen den Städten, aber sie liegen zwischen den Dörfern.