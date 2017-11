Etwa um jene Zeit wurde das alte LPG-Land, das nach der Wende zunächst ein Biobauer bewirtschaftet hatte, von einem niederländischen Agrarkonzern übernommen. Der stellte von Bio auf konventionelle Landwirtschaft um und plante zudem, im Dorf einen Mastbetrieb mit ein paar tausend Rindern aufzubauen. Manche in Berlinchen hielten das für keine gute Idee. Weil sich herumgesprochen hatte, dass die Neuberlinchener Jander, Corbach und Welchering keine Freunde der Massentierhaltung waren, wurden sie von einzelnen Dörflern angesprochen. Ihr könnt doch reden, sagten die Leute – kann man da nicht was machen?

Zu einem ersten Gedankenaustausch, den Jander und Corbach zusammen mit Welchering in der Schmökerstuw veranstalteten, tauchten mehr als 60 Berlinchener auf. Es folgte eine Informationsrunde in der Kirche, bei der Befürworter der konventionellen und der Bio-Landwirtschaft miteinander diskutierten. Auch der niederländische Landwirt saß im Publikum, aber niemand griff ihn an, der Austausch blieb friedlich. Erst als die Gäste die Kirche verließen, schlug plötzlich jemand Alarm: „Achtung, Leute, Nagelbretter!“

Die Bretter waren unter den Reifen der parkenden Autos verteilt. Da sowohl die Bio- als auch die Gegenfraktion betroffen war, blieb unklar, welche Botschaft die Nägel vermitteln sollten. Vielleicht wollte irgendjemand einfach Stimmung gegen alle Zugezogenen machen, die Unruhe ins Dorf brachten.

Die Einwohner nennt man übrigens Berlinchener. Und nicht Berlinerchen. Foto: Jens Mühling

Was aus der Geschichte mit den Rindern wird, ist offen. Unabhängig von ihrem Ausgang aber ist sie für Jander eins von vielen Beispielen dafür, dass engagierte Menschen auf dem Land mehr bewirken können als in der Stadt. In seinen sechs Berlinchener Jahren hat er unter anderem einen Landschaftspflegeverein für die Ostprignitz ins Leben gerufen: „ein irres Instrument, mit dem man auf dem Dorf ganz viel bewegen kann“. Er hat ein Konzept zur Umgestaltung des Dorffriedhofs entworfen und die Berlinchener dafür gewonnen, es in ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen umzusetzen. Und Beate Corbach wurde wenige Monate nach ihrer Ankunft im Dorf zur Kirchenratsältesten gewählt.

„In Berlin“, sagt Jander, „sind mir immer viele Menschen begegnet, die sehr groß denken, aber wenig davon umsetzen können. In Berlinchen ist es umgekehrt: Die Menschen denken hier manchmal sehr klein, aber wenn sie wollen, können sie wahnsinnig viel bewirken.“

"Wenn die Katastrophe kommt, ist Berlin als Erstes am Ende“

Wenn Jander an Berlin zurückdenkt, kommt er manchmal in düstere Stimmung. Spätabends an der Feuerstelle im Hof, wenn die Glut fast heruntergebrannt, der Wein fast ausgetrunken ist, malt er sich dann aus, was passieren würde, wenn der Klimawandel ungebremst seinen Lauf nähme. „Die Städte leben von den Dörfern“, sagt Jander. „Sie können sich nicht selbst versorgen. Wenn die Katastrophe kommt, ist Berlin als Erstes am Ende.“

Titus, was ist in Berlinchen besser als in Berlin?

„Dass ich hier ein Baumhaus habe. Und einen Teich im Garten. So was kann man in Berlin gar nicht haben.“

Und was ist nicht so gut?

„Dass man immer so weit fahren muss, um Freunde zu treffen.“

Gleichaltrige gibt es im Dorf fast nicht. Titus’ Schule liegt in Wittstock, die Eltern fahren ihn hin und holen ihn ab, ähnlich ist es bei seinen Klassenkameraden. Sein bester Freund lebt rund 25 Kilometer entfernt. Man muss solche Distanzen hier immer mit vier multiplizieren: 50 Kilometer Autofahrt beim Hinbringen, 50 beim Abholen, macht zusammen 100 Kilometer pro Besuch.

Fast jede Familie in Berlinchen hat zwei Autos vor dem Haus stehen. Sobald die Kinder den Führerschein machen, sind es oft drei.