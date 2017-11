Vier Straßen und ein paar ungepflasterte Wege gibt es im Dorf, ein Antiquariat mit Café, einen Reiterhof mit Hotel, einen Landwirtschaftsbetrieb, einen Frisör, einen Kindergarten. Keinen Lebensmittelladen, keinen Bäcker, keinen Fleischer, keine Kneipe. Die Freiwillige Feuerwehr trifft sich montags, die Volleyballer dienstags, die Linedancer donnerstags, unregelmäßig gibt es Handarbeitstage und Kartenspielnächte. Ein Bäcker aus einem Nachbarort verkauft zweimal die Woche Brot aus seinem Lieferwagen, für alle anderen Einkäufe müssen die Dörfler ins zehn Kilometer entfernte Wittstock fahren.

Der Ortsverein, der hier früher rauschende Dorffeste veranstaltete, für die Berlinchen überregional bekannt war, hat sich im vergangenen September aufgelöst. Es fand sich kein Nachwuchs mehr. Die Dorfschule ist schon länger geschlossen. Es gab nicht mehr genug Kinder.

Berlinchen könnte im Jahr 2049 ausgestorben sein

192 Einwohner hatte das Dorf, als im Dezember 2016 zuletzt gezählt wurde, Tendenz sinkend. Im letzten Jahrzehnt kamen auf 33 Todesfälle nur neun Geburten und auf 121 Wegzüge nur 83 Zuzüge – macht ein durchschnittliches Bevölkerungsminus von rund sechs Menschen im Jahr.

Wenn das so weitergeht, wird Berlinchen im Jahr 2049 ausgestorben sein.

Manche hier glauben allerdings, dass Berlinchen mehr Zukunft hat als Berlin.

In der Dorfkirche stimmen an einem Sonntagmorgen knapp 20 Menschen Lied 352 aus dem Evangelischen Gesangbuch an.

... sollt ich mich bemühn um Sachen,

die nur Sorg und Unruh machen

und ganz unbeständig sind?

Nein, ich will um Güter ringen,

die mir wahre Ruhe bringen,

die man in der Welt nicht find’t ...

Neben dem jungen Pastor, der aus Wittstock angereist ist und in Berlinchen nur alle paar Wochen Gottesdienste abhält, weil er in der Region mehr Gemeinden betreut als der Monat Sonntage hat, sitzt eine Frau mit einer Gitarre. Beate Corbach hält den wackligen Gesang der Gemeinde mit ihren Akkorden zusammen, ihr Mann Steffen Jander sitzt mit dem gemeinsamen Sohn Titus auf den Stühlen unter der Orgelempore. Zu dritt sind die beiden vor sechs Jahren nach Berlinchen gezogen – aus Berlin.

Die Zugezogenen. Steffen Jander, Beate Corbach und Sohn Titus kommen eigentlich aus Berlin. Doch sie wollten es lieber eine Nummer... Foto: Jens Mühling

Corbach kommt ursprünglich aus dem Oderbruch und macht Öffentlichkeitsarbeit für ein Windkraftunternehmen. Jander, der in Prenzlauer Berg geboren wurde, erstellt als Landschaftsplaner Umweltgutachten für Bauvorhaben. Dass die Stadt, in der sich die beiden kennenlernten, nicht der Ort war, an dem sie ihr Leben fristen wollten, merkten sie nach der Geburt ihres Sohnes, der heute zehn Jahre alt ist.

„Als Titus zur Welt kam, fiel mir erst auf, wie dreckig und laut Berlin ist“, erinnert sich Beate Corbach. „Ständig musste ich das Kind davon abhalten, irgendwas anzufassen, ständig musste ich es von einer sicheren Insel zur nächsten transportieren, weil es sich nirgends alleine bewegen konnte.“

Hinzu kam für ihren Mann Steffen Jander ein Drang nach Nachhaltigkeit, mit dem er sich in der Stadt schon länger nicht mehr am richtigen Ort fühlte. „Berlin hat viele Einwohner, aber im Vergleich mit Brandenburg kaum Fläche“, sagt er. „Die Umweltentscheidungen, die auf dem Land getroffen werden, haben weitreichendere Auswirkungen als in der Stadt. Berlin kann zehnmal alles richtig machen – das fällt kaum ins Gewicht, wenn es in Brandenburg falsch läuft.“

Als Titus vier Jahre alt war, packten die Eltern ihn ins Auto und fuhren auf der Suche nach einem Bauernhof durch Brandenburg. Manche Orte, die sie sich anschauten, gefielen Corbach und Jander, aber nicht Titus, der meist gar nicht erst das Auto verlassen wollte. Anders in Berlinchen. Obwohl noch Schnee lag, als sich die Familie den leer stehenden Vierseithof am Dorfplatz ansah, lief Titus in den Hof, legte sich rücklings auf den Boden, schaute in den Winterhimmel – und schlief ein. Die Entscheidung für Berlinchen war gefallen.