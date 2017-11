„Der Landstrich östlich der Dosse ist der sandigste und unfruchtbarste Teil der Prignitz“, schrieb um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Dorfchronist Johann Berlin, dessen Nachname in Berlinchen früher keine Seltenheit war, die Gräber auf dem Friedhof zeugen davon.

Karg ist die Gegend auch heute. Einzelne Landstücke im Dorf sind von einer derart trockenen Beschaffenheit, dass die Berlinchener sich Spitznamen für sie ausgedacht haben. Die Gegend um den Friedhof heißt „Texas“. Näher am Dorfrand liegt ein Fleck, der „Afrika“ genannt wird.

„Der Boden ist so schlecht, dass selbst die Neubauernstellen mit 23 Hektar ausgelegt werden mussten, um lebensfähig zu sein“, vermerkte 1947 die örtliche Parteiführung in ihren Dokumenten zur sogenannten Bodenreform, mit der den fünf landreichsten Bauern des Dorfs das Eigentum entzogen wurde. „Trotzdem kann das Kontingent nicht erfüllt werden“, heißt es weiter. „Die Gemeinde ist einstimmig dafür, dass alle Enteigneten im Dorf verbleiben, weil fremde Siedler mit dem Boden nicht fertig werden.“

Unter den Enteigneten war auch ein Bauer namens Helmut Berlin, ein Nachkomme jenes Johann Berlin, der ein halbes Jahrhundert zuvor über die kargen Bodenverhältnisse östlich der Dosse geschrieben hatte. Helmut Berlin sah sich die neuen, sozialistischen Bodenverhältnisse noch eine Weile an. Als er Ende 1952 nicht mehr in der Lage war, das Erntekontingent abzuliefern, das die Partei den Bauern abforderte, entschied er, zusammen mit seiner Frau Charlotte und dem vierjährigen Sohn Harald in den Westen zu fliehen.

Das Adlonchen. Stefanie Berlin ist im Landhotel Herrin über 20 Zimmer sowie 20 Pferde und Ponys. Foto: Jens Mühling

Den enteigneten Hof der Familie Berlin nutzte die 1953 gegründete Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft „1. Mai Berlinchen“ als Schweinestall. Mehrere hundert Tiere waren hier zu DDR-Zeiten untergebracht, der Dreck und der Gestank sollen atemberaubend gewesen sein.

Man merkt dem heutigen „Landhotel Berlinchen“ diese Vergangenheit nicht mehr an.

„Aus Berlin, ja?“

Die Rezeptionistin wartet, bis der Gast nickt.

„Kenn ich ’ne Geschichte“, sagt sie dann. „Als ich mal in Berlin war, vor 35 Jahren oder so, wollt ich bei der Sparkasse Geld holen. Schreib ich auf die Scheckpapiere: Weg zum Kindergarten 4, Berlinchen. Die Kassiererin guckt komisch. Dann geht sie weg und kommt lange nicht wieder. Ich denk: Was macht die denn? Tschuldigung, sagt sie, als sie wieder da ist – musste ich jetzt erst mal nachschlagen, ob es das wirklich gibt, Berlinchen.“

Das kleine Restaurant ist vollgestopft mit alten Bauernmöbeln

Das Landhotel Berlinchen ist so etwas wie das Adlonchen des Dorfs. Auf 20 Zimmer kommen 20 Pferde und Ponys, die Gäste sind meist Familien mit Kindern, die aus Berlin zum Reiten anreisen, oder städtische Schulklassen, die hier lernen, wie Landwirtschaft geht. Das kleine Restaurant des Hotels ist vollgestopft mit alten Bauernmöbeln und ausgestopften Wildtieren. „Die Städter mögen das so“, sagt Stefanie Berlin. „Das Urige, das Landleben – genau das suchen die.“

Stefanie Berlin ist die Schwiegertochter des enteigneten Landwirts Helmut Berlin, der sich nach seiner Republikflucht im niederrheinischen Krefeld zum Elektroschweißer umschulen ließ – ein Bauer, der den Arbeiter-und-Bauern-Staat verließ, um Proletarier zu werden. Als ihm nach der Wende sein alter Hof rückübereignet wurde, kehrte er zurück nach Berlinchen und baute gemeinsam mit seinem Sohn Harald und dessen Frau Stefanie das Hotel auf. Der Schwiegervater ist inzwischen tot, von ihrem Mann hat sich Stefanie Berlin getrennt, ihre Kinder leben anderswo. Die 61-jährige Hotelchefin ist somit – obwohl angeheiratet und zugezogen – die heute einzige Berlinchenerin, die noch den vormals so verbreiteten Familiennamen Berlin trägt.