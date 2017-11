Wie in Berlin wird auch in Berlinchen vieles von Zugezogenen gestemmt. Der Ortsvorsteher kommt aus dem Münsterland, das Hotel führt eine Niederrheinerin, die Sportler im Flugverein reisen aus drei Bundesländern an, das ehemalige LPG-Land beackern niederländische Landwirte und osteuropäische Erntehelfer, die Kirchenratsälteste kommt aus dem Oderbruch, der Gründer des Landschaftspflegevereins aus dem Prenzlauer Berg.

Die Einheimischen – diejenigen, die hier geboren, aufgewachsen und nie weggezogen sind – bleiben ein wenig unsichtbar. Man läuft ihnen nicht in der Schmökerstuw über den Weg, nicht im Landhotel und nur selten in der Kirche. Begegnet man ihnen doch einmal im öffentlichen Raum – auf dem Friedhof, am Seeufer, auf den Straßen –, klagen sie gerne darüber, dass der alte Dorfzusammenhalt futsch sei. Dass es die Kneipe nicht mehr gibt, die Schule, die Läden, die LPG. Dass alle auswärts arbeiten. Dass die Kinder ständig durch die Gegend gefahren werden müssen, weil ihre Schulfreunde anderswo leben, dass sie im Dorf von klein auf keine Kontakte mehr knüpfen. Dass der Ortsvorsteher ein netter Mann ist, in dessen Café aber eine Frauenhand fehlt. Dass er sich weigert, Bockwurst anzubieten, obwohl die Berlinchener nun mal Bockwurst mögen. Dass er den Festsaal, in dem früher die Dorfhochzeiten gefeiert wurden, mit Büchern vollgestellt hat. Dass auch der Öko-Steffen und seine Öko-Beate nette Leute sind, die aber immer so tun, als könnten sie alles besser machen, als es die Dorfbewohner vor ihnen gemacht haben.

Bei Anruf Haarschnitt. Der Friseur öffnet nur "nach telefonischer Rücksprache". Foto: Jens Mühling

In den sechs Jahren, die er in Berlinchen lebt, sagt Dieter Welchering, habe er vielleicht zehn Bücher an die Menschen im Dorf verkauft. In seinem Antiquariat kaufen nur Touristen und Internetkunden ein. Die mehr oder weniger einzige Ausnahme ist Leopold, ein zehnjähriger Junge mit roten Haaren und Sommersprossen, der nach der Schule gerne bei Welchering vorbeischaut und erzählt, was er gelernt hat. Wenn einer seiner Verwandten Geburtstag hat, kauft Leopold in der Schmökerstuw ein Buch als Geschenk, zuletzt zum Beispiel „150 Antworten des bekanntesten Pferdeflüsterers der Welt“ für seine 14-jährige Schwester. Leopold ist Dieter Welcherings bester Kunde in Berlinchen.

Leopold, wenn du groß bist, wo willst du leben?

„Also, ich hab mal drüber nachgedacht, nach Berlin zu gehen. Aber mach ich jetzt doch nicht. Weil da lebt nämlich meine Tante Susi, und die sagt, das ist doof. Die wohnt in einem Hochhaus zur Miete, und die sagt, das ist so klein und so teuer, dafür kann man in Berlinchen zwei Häuser kaufen.“

Und wenn du zwei Häuser in Berlinchen hast, was machst du dann damit?

„In einem können die Berliner wohnen. Wenn sie mal Urlaub machen wollen.“