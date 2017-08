Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Gropiusstadt ist in den frühen Morgenstunden des Sonnabends ein 25-Jähriger tödlich mit einem Messer verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei informiert, die um kurz nach vier am Lipschitzplatz eintraf. Dort fanden die Beamten einen 31-Jährigen vor, der sich über den Schwerverletzten beugte. Letzterer erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus.

Laut Polizei handelt es sich offenbar um eine Beziehungstat, der Täter war ein Bekannter des Verstorbenen. Der 31-Jährige wurde festgenommen und wird nun von der Mordkommission verhört.