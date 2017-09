Sie interessiert sich für die Historie ihres Hauses. Einen Stolperstein, der vor dem Eingang liegt, hat sie mit erwirkt. Er erinnert an Erna Hirsch, die 1942 deportiert und in Sobibor ermordet wurde. Ohnehin ist die Güntzelstraße eine Straße der Stolpersteine. In den Bürgersteig vor dem Haus Nummer 49 sind 21 dieser kleinen Denkmäler eingelassen. Allein aus Charlottenburg und Wilmersdorf wurden 13.200 Juden deportiert und ermordet.

Bei den Forschungen für den Stolperstein war Ingrid M. durch einen Telefonbucheintrag aus den dreißiger Jahren auch auf Helene und David Reich aufmerksam geworden. Mit Marcel Reich-Ranicki hatte sie die beiden Namen zunächst nicht in Verbindung gebracht. Die Stolpersteine für dessen Eltern, seine Großeltern, ließ Andrew Ranicki nun durch den Künstler Gunter Demnig verlegen. Bei der Enthüllung der Gedenktafel wird im Beisein Andrew Ranickis auch an Helene und David Reich erinnert. Marcel Reich-Ranicki überlebte nach seiner Deportation 1938 ins Warschauer Ghetto mit Glück, seine Eltern wurden 1942 in Treblinka ermordet. „Meine Großeltern haben kein Grab“, sagt Andrew Ranicki, der die Erinnerung an seinen Vater, dessen Eltern und seine Mutter Tosia pflegt.

Und das literarische Erbe: Im Literaturhaus Berlin stellte Andrew Ranicki ein Buch vor, das unter dem Titel „Marcel Reich-Ranicki: Meine Geschichte der deutschen Literatur“ Essays des Vaters versammelt, herausgegeben vom Nachlassverwalter Thomas Anz. Daraus nun las Andrew Ranicki: „Man nannte ihn den schädlichsten und gefährlichsten, den boshaftesten und eitelsten aller Kritiker.“ Seinen Anhängern aber „galt er als der originellste und sprachmächtigste, der witzigste und geistreichste Theaterrezensent seiner Epoche“. Und weiter: „Ob es die einen missbilligten oder die anderen befürworteten – alle wussten, dass es noch nie in Deutschland einen Kritiker von vergleichbarem Einfluss gegeben hatte.“

Diese Zeilen hätten fast eine Selbstbeschreibung seines Vaters sein können, sagte Andrew Ranicki. Tatsächlich aber stehen sie im Kapitel über Alfred Kerr, den großen Berliner Kritiker. „Ich denke an Alfred Kerr mit großer Dankbarkeit“, schreibt Marcel Reich-Ranicki. „Mein Vorbild war er nie, aber ich habe von ihm – ähnlich wie von Alfred Polgar und Kurt Tucholsky – viel, sehr viel gelernt.“

