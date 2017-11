Ende November soll die Notunterkunft für Flüchtlinge im früheren Rathaus Wilmersdorf schließen. Für 160 der noch mehreren hundert Bewohner sind Plätze in Containerbauten („Tempohomes“) auf einer umgewidmeten Sportfläche im Park zwischen der Fritz-Wildung-Straße und dem Stadion Wilmersdorf gedacht. Andere der geflüchteten Menschen sollen in Gemeinschaftsunterkünfte in Steglitz-Zehlendorf umziehen. Ob das Wilmersdorfer Ersatzquartier rechtzeitig fertig wird, scheint fraglich. In einem offenen Brief an das Berliner Immobilienmanagement (BIM) hält der Sprecher der ehrenamtlichen Flüchtlingshlfer, Holger Michel, dies für „nicht mehr realistisch“.

Ein Besuch in der vorigen Woche habe gezeigt, dass „wieder einmal mitten am Tag kein einziger Arbeiter vor Ort war“. Es gebe nirgends Strom und Türrahmen oder Heizungen nur in fünf von etwa 100 Containern. „Weder Eingangsstufen noch die Vordächer existieren, Jalousien fehlen, die Verkleidungen unterhalb der Container fehlen fast überall usw.“ Draußen sei „kein Zentimeter bisher asphaltiert“. Wenn weiter in diesem Tempo gearbeitet werde, müsse man sich auf eine Eröffnung im Frühjahr bis Sommer 2018 einstellen. Das wäre „für die 160 Menschen ein herber Schlag“ und „auch für uns Ehrenamtliche eine Ohrfeige“. Für Charlottenburg-Wilmersdorf bedeute es, „keinen einzigen Geflüchteten aus den bezirklichen Unterkünften in jenem Bezirk halten zu können, in dem sie integriert sind.“

Von einem bewohnbaren Quartier kann bisher nicht die Rede sein. Foto: privat

Am Dienstagnachmittag lief ein Dieselgenerator auf dem Gelände, Baumaschinen standen herum. Andere Aktivitäten waren zumindest außen nicht zu sehen. BIM-Sprecherin Katja Cwejn betont trotzdem, dass „wir mit Hochdruck an der Fertigstellung des Tempohome-Standorts Fritz-Wildung-Straße arbeiten“. Man halte die Fertigstellung der Container zum 30. November „noch immer für realistisch“.

Ob diese aber wirklich Flüchtlinge aufnehmen werden, die bisher im Ex-Rathaus wohnen, scheint zunehmend fraglich. Offenbar setzt das Berliner Immobilienmanagement eher auf die Gemeinschaftsunterkünfte in Steglitz-Zehlendorf. „Nach unserem Wissensstand ist die Umsiedlung der Bewohner der Unterkunft Fehrbelliner Platz 4 nicht durch den Standort Fritz-Wildung-Straße betroffen“, sagte Katja Cwejn.

In der Vergangenheit hätten „etwa die komplexen Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse“ dazu geführt, dass die Fertigstellung auf Ende November verschoben werden musste.

Außerdem habe „der Auftragnehmer zwischenzeitlich Probleme, die benötigte Größenordnung von Personal zu mobilisieren“. Die „Möglichkeiten der Mahnung und Pflichtenerinnerung an säumige Bauunternehmer sind in Hinblick auf die Beseitigung terminlicher Schwierigkeiten allerdings begrenzt“. Gleichwohl „sind wir zuversichtlich, dass der Bauunternehmer nach Fertigstellung anderer Tempohome-Standorte seine Kräfte nun an diesem Standort bündeln kann“.