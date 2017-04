Der Bau des Kombi-Bades in Pankow dürfte sich erheblich verzögern. Bäderchef Andreas Scholz-Fleischmann hatte im vergangenen Sommer angekündigt, die beiden geplanten neuen Freizeitbäder in Pankow und Mariendorf würden noch im Herbst ausgeschrieben. Passiert ist das allerdings bis heute nicht. Der Grund: Der Senat habe die sogenannte sportbaufachliche Prüfung noch immer nicht abgeschlossen, heißt es bei den Bäderbetrieben, eine weitere baufachliche Prüfung stehe noch aus. "Darauf warten wir schon seit einem Dreivierteljahr", sagte der Sprecher der Bäderbetriebe, Matthias Oloew, dem Tagesspiegel.

Für den Standort in Pankow muss nun zudem noch ein Bebauungsplan erstellt werden. Das bestätigte der zuständige Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) dem Tagesspiegel. Er rechne mit einer Planungsphase von vier Jahren, sagte Kuhn dem Tagesspiegel. "Wir können das vielleicht vorziehen, aber es fehlt einfach an Personal." Für die Bauzeit selbst kalkulieren die Bäderbetriebe rund zwei Jahre.

Im vergangenen Sommer hatte Scholz-Fleischmann noch prognostiziert, das Bad in Pankow könne 2020 fertiggestellt und 2021 in Betrieb gehen. Auch der frühere Sportsenator Frank Henkel (CDU) hatte diesen Zeitrahmen bei der Vorstellung des Berliner Bäderprogramms genannt. Danach sieht es nun nicht mehr aus.

Der Bezirk Pankow will auch noch prüfen, ob auf dem großräumigen Gelände des Sommerbades in der Wolfshagener Straße, auf dem das Kombi-Bad entstehen soll, Platz für eine Schule abgeknapst werden kann. Laut Kuhn steht dies im Zusammenhang mit der Planung des ehemaligen Rangierbahnhofgeländes Pankower Tor. Dort will der Möbelunternehmer Kurt Krieger Möbelhäuser, ein Einkaufszentrum, aber auch zwei Schulen und Wohnungen bauen. Die Verhandlungen mit dem Senat laufen aber noch. Der Standort Wolfshagener Straße gilt offenbar als Ausweichmöglichkeit für den Fall, dass am Pankower Tor keine zwei Schulen realisiert werden können – etwa, weil die Lärmbelastung zu hoch ist. Kuhn sagte, erst, wenn die Schulstandortfrage geklärt sei, könne das B-Plan-Verfahren für das neue Schwimmbad anlaufen.

Parkplätze sind nicht geplant

Eine weiteres interessantes Detail: Nach Tagesspiegel-Informationen werden für das neue Freizeitbad keine zusätzlichen Parkplätze geplant. Besucher sollen vielmehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bad kommen. Die Bäderbetriebe rechnen mit rund 1200 Besuchern täglich.

Die Finanzierung der Bäder in Pankow und Mariendorf ist immerhin gesichert. Für sie stehen je 30 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (Siwa) zur Verfügung. Fünf Millionen Euro waren zusätzlich veranschlagt worden, um die Planung zu beschleunigen. Zudem sollten durch die Vergabe an einen alleinverantwortlichen Generalunternehmer Planungs- und Baupannen wie am BER ausgeschlossen werden. Diesmal wollte man einfach alles richtig machen - und strauchelt doch schon an den ersten Hürden.