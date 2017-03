Ziel des Projektes ist es, an den Schulen ein Bewegungsprojekt zu bieten, das den Basketball mit der Unterstützung von ausgebildeten Trainern allen Kindern zugänglich macht, von der Kita bis zum Schulabschluss und darüber hinaus. Die Kooperation von Gewobag und Alba Berlin hat zunächst eine Laufzeit von drei Jahren. Mit dabei sind die Christian-Morgenstern-Grundschule in Kooperation mit den Kindertagesstätten Regenbogen und Wunderblume sowie die Grundschule im Beerwinkel mit der Kita Drachenburg. Geplant ist neben der Erweiterung des Angebotes auf weitere Grundschulen auch die Einbindung von Spandauer Oberschulen, um einen ganzheitlichen Übergang von der Kita bis zum Schulabschluss zu schaffen.



Spandau soll als bundesweites Vorbild dienen

„Spandau ist ein toller Standpunkt für dieses Projekt“, sagte der Initiator, Alba-Vizepräsident Henning Harnisch. „Mit dem Partnerverein TSC Spandau blicken wir dort auf eine lange Basketballtradition zurück. Das macht sich bemerkbar. Kein Wunder also das Projekte wie die höhenverstellbaren Körbe hier angestoßen und konsequent umgesetzt werden.“ Ziel sei es, an jeder Grundschule in Spandau ein Projekt mit Basketball anzubieten. Dazu sollen alle Grundschulen mit höhenverstellbaren Körben ausgestattet werden. Hier könne Spandau als bundesweites Vorbild dienen.



Mehrt als 14 000 Wohnungen im Bezirk

„Mit Alba als Zugpferd haben die Kinder ein cooles Vorbild, dem sie nacheifern können“, so Gregor Kempert, Leiter des Spandauer Schul- und Sportamtes und selbst leidenschaftlicher Basketballer. „Als großes kommunales Wohnungsbauunternehmen in Berlin ist es uns ein wichtiges Anliegen, uns in den Quartieren zu engagieren“, so Jens Goldmund, Geschäftsführer der Gewobag MB Mieterberatungsgesellschaft. „In Spandau verwalten wir mehr als 14 000 Wohnungen und sind begeistert, jetzt gemeinsam mit Alba Berlin ein Basketballangebot in den Kiez tragen zu können“.



Zum Auftakt war die Grundschule im Beerwinkel Austragungsort einer Zwischenrunde der Alba-Grundschulliga. Hier landeten die Gastgeber nur auf dem fünften Platz. Als beste Spandauer Mannschaft kam die Grundschule am Amalienhof auf den dritten Rang, Gewinner war die Nord-Grundschule aus Zehlendorf. Zur Siegerehrung kam auch Alba-Profi Tim Schneider.

