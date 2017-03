Rund 120 000 touristische Fachbesucher aus allen Kontinenten informieren sich auf der ITB, der weltgrößten Tourismusmesse, die derzeit wieder in den Messehallen am Funkturm stattfindet, über die neuesten Reisetrends. Darunter auch über die Angebote der bei Touristen begehrten deutschen Hauptstadt. Unter den rund 10 000 Ausstellern aus 184 Ländern befindet sich auch Spandau. Die Bezirks-Marketinggesellschaft Partner für Spandau hat in diesem Jahr die Organisation des von Visit Berlin gesponserten Gemeinschaftsstandes der Berliner Bezirke übernommen. Unter dem Motto „Going Local Berlin“ werden bei der beständig wachsenden Zahl an Berlin-Besuchern auch die Kiez-Attraktionen vermarktet. In Spandau sind das neben der Zitadelle, der Altstadt sowie den Gutsparks Neukladow und Groß Glienicke auch das Militärhistorische Museum, der Kolk, die Tiefwerder Wiesen und das Fort Hahneberg. Dazu führen eine Karte und die eigene App http://www.visitberlin.de/de/artikel/going-local-berlin .



Rechtzeitig zur ITB ist die neue Bezirksbroschüre „Spandauer Ansichtssachen“ erschienen, in der die bezirklichen Highlights von der Westernstadt Old Texas Town in Siemensstadt bis zur Gatower Bockwindmühle vorgestellt werden. Für die beeindruckende Bebilderung zeichnet der Spandauer Blogger und Fotograf Ralf Salecker verantwortlich. Interessante Kontakte ergaben sich bereits am ersten Tag, unter anderem mit einer französischen Veranstalterin von Flusskreuzfahrten, die bei Stopps am Spandauer Havelanleger örtliche Partner für Landausflüge sucht, berichtet Partner-Geschäftsführer Sven-Uwe Dettmann. Wenn am Wochenende die privaten Interessenten die Fachbesucher ablösen, erhält er am Stand in Halle 12 Verstärkung durch Mitglieder der Heimatkundlichen Vereinigung.

