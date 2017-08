Gehen Sie am Sonntag in sich – es ist 13. August. An jenem Tag, 1961, wurde die Mauer gebaut, die aus unserem Bezirk (Glienicker See, Eiskeller, West-Staaken, Kladow ff.) einen anderen machte, Familien und Freundschaften endgültig zerriss.

Die ersten, die am DDR-Todesstreifen bei Spandau starben, waren Lothar Lehmann (19, ertrunken am 25. November 1961 in der Havel bei Sacrow) und Dieter Wohlfahrt (20, erschossen am 9. Dezember 1961 in Staaken, an der Bergstraße). Einer der Letzten war Rainer Liebeke (34, ertrunken am 3. September 1986 beim Fluchtversuch am Sacrower See).

Am Wochenende ist auch Mauerweglauf

Am 12. und 13. August findet der „Mauerweglauf“ statt: 161 Kilometer um West-Berlin, einmal gegen den Uhrzeigersinn. 1000 Sportler machen mit, der Rekord liegt bei 13 Stunden. Ein spezielles Fest mit Hilfe von berlinweit 400 Freiwilligen – auch bei uns: An der Schönwalder Straße reichen die „Peace Runners“ Getränke, an der Falkenseer Chaussee steht Wolfgang Werner, an der Karolinenhöhe erfrischen die Rechtsanwälte um Karsten Mauersberger, am Gutshof kümmert sich, mal wieder, Familie Pagel um die schwitzenden Sportler. – Quelle: 100meilen.de

Dieses Bild wurde 1981 gemacht, irgendwo bei Spandau. Foto: Imago/Günther

