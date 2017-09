In unserem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau stellen wir jede Woche einen Anwohner vor. Diesmal: Patrick Lange, 36, Wakeboard-Lehrer auf der Havel. Geboren im alten Krankenhaus in West-Staaken, aufgewachsen zu DDR-Zeiten in Falkensee, wohnhaft mit Frau und Hunden wieder in Staaken (das längst wieder zur Spandau gehört). Lange betreibt die Wakeboard-Schule „Wellenrebellen“ am Pichelssee.

Wo fahren Sie denn Wakeboard? „Die Wasserskistrecke befindet sich parallel zur Havelchaussee – rechts Gatow und Kladow, links der Grunewaldturm und die Wälder. 290 PS auf dem Wasser sind weniger laut als 90 PS auf dem Ku’damm. Das liegt daran, dass wir mit einem professionellen Wakeboardboot unterwegs sind und nicht mit einem Außenbordmotor. Man benötigt die Schubkraft nur kurz, um den Wakeboarder zügig und sanft aus dem Wasser zu heben. Dann fährt man in einer moderaten Geschwindigkeit.“

Und wenn Sie mal nicht auf dem Wasser sind? „Der Kulturpark Kladow mit seiner alten Villa hat es mir und meiner Frau angetan, genauso wie die Natur am Hahneberg. Und zum Essen gehen wir gerne an die Havel gegenüber der Zitadelle ins Fischrestaurant ‚Raymon’s‘.“

Und was bewegt Sie in Spandau? Mail mit Foto an spandau@tagesspiegel.de

Immer wieder dienstags: der neue Tagesspiegel-Newsletter für Spandau

Unseren Spandau-Newsletter können Sie bestellen unter www.tagesspiegel.de/leute (ja, kostenlos). Und eine Leseprobe finden Sie unter diesem Link.