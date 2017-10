Sollte die Freybrücke (Baustelle seit 2013) nicht längst fertig sein? Im Frühjahr hieß es: „Ende September 2017 ist alles erledigt“. Nun ist „Ende September“ vorbei, im Asphalt klaffen noch Löcher.

Matthias Tang, Sprecher der Senatsverwaltung Verkehr, nennt hier den neuen Terminplan: „Eine Verkehrsfreigabe des fünften Fahrstreifens ist erst Mitte Dezember 2017 möglich.“

"Erhebliche Mängel an der Geländerkonstruktion"

Es mussten zusätzliche Schwingungsdämpfer eingebaut werden. "Natürlich wird im Vorfeld solcher Baumaßnahmen gründlich und ordentlich geplant. Aber die Anfälligkeit einer solchen Brückenkonstruktion kann immer erst nach der Inbetriebnahme, unter Belastung, auf ihre Schwingungsanfälligkeit überprüft werden. Werden hier Grenzwerte überschritten, müssen Schwingungstilger montiert werden, sonst nicht."

Denkt an die Fußgängerampel auf der 5. Fahrspur

Aber das ist nicht allein der Grund für die Verspätung. „Es wurden erhebliche Mängel an der Geländerkonstruktion festgestellt, so dass eine Überarbeitung der Halterungskonstruktion durch die bauausführende Firma erforderlich wurde“ – die pfuschende Firma musste also noch mal anrücken.

Wenn der Sand abtransportiert ist, der neue Gehweg gebaut und das Geländer fest verschraubt sind, wäre alles fertig. Nur die provisorische Fußgängerampel bitte nicht vergessen! Die steht noch mitten auf der Heerstraße

