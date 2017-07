Erleichterung in Kladow, tief im Süden von Berlin-Spandau: „Wir haben die Genehmigung“, rief uns jetzt Koordinator Uwe Fischer zu, der den 750-Jahre-Festumzug am 16. Juli, ab 14 Uhr, organisiert. „Wir dürfen durchs Dorf.“ Mit dabei: 200 Darsteller, darunter u.a. die Freiwillige Feuerwache Kladow, die Theaterwerkstatt, die Sportfreunde, der Karnevalsverein Groß-Glienicke, das Luftwaffenmuseum, die legendären Kladower Landeier (die mit den blauen Haaren) und natürlich Jutta Neumann (die mit den Gummitieren und die von der Costa Concordia). Zitat aus der schmissigen Einladung: „Alle Kladower, Gäste, Fremdlinge und Interessierte sind herzlich eingeladen, Spalier zu stehen, mit Fähnchen zu winken und dem Wagencorso zuzujubeln und sich schließlich einzureihen.“ Hört sich nach Karneval an. Hellow, Kladow! P.S.: Die BVG-Busse X34 und 134 enden an jenem Nachmittag am Dorfplatz.

