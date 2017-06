Die neue Freybrücke in Berlin-Spandau soll im Herbst komplett fertig gestellt sein. Der Verkehr kann wie berichtet seit dem Jahreswechsel die Brücke auf 4 Fahrspuren nutzen, es fehlt aber noch der nördliche Fuß- und Radweg. Aus dem Büro von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) erreichte uns auf Nachfrage diese Info: Erst müsse die provisorische Behelfsbrücke nebenan vollständig entfernt sein, dann folge die Montage des Geländers für die Fußgänger.

Parallel haben die Korrosionsschutzarbeiten am nördlichen Bogen begonnen. „Diese Arbeiten sind im September fertig“, sagt Sprecher Matthias Tang. Dann erfolgt die Freigabe der 5. Fahrspur. Und weil auch das gefragt wurde: Die fleckige Brücke erhält noch einen neuen Anstrich. "Weite Teile der Brückenkonstruktion erhalten noch eine abschließende Deckbeschichtung. Die Korrosionsschutzarbeiten laufen."

Die alte Brücke war baufällig und wurde durch einen Neubau ersetzt.

