Spandau, deine 50er. „Achtung, S-Bahn-Reisende!“, steht auf dem Schild. „Warnt vor Eurem Aussteigen in Spandau insbesondere Schlafende, da bei Weiterfahrt in Richtung Falkensee (Ostzone) Freiheitsentzug droht.“ Das Schild stand in den 50er Jahren an der Seegefelder Straße vor dem Bahnhof Spandau-West, der längst abgerissen ist.

Mehr als 60 Spandauer Alltagsfotos aus dem Archiv von Sven Hoch zeigt der Blog Wohnmal, den wir wärmstens empfehlen. In der Altstadt rollen noch Autos und Straßenbahnen, Ruinen und Baulücken sind überall zu sehen, vor dem Rathaus parken noch BVG-Doppeldecker, gegenüber vom beliebten jugoslawischen Restaurant am Bahnhof Spandau steht noch ein „Bolle“-Supermarkt und … ach, schauen Sie selbst. Viel Spaß bei der Spandauer Zeitreise ins Jahr 1957.

Hier geht es zum Blog - wohnmal.info

