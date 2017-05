SPD-Politiker fordert mobile Polizeiwache für Staaken. Mehr Polizei, bessere Ausrüstung, neue Kameras: „Alles sicher in Berlin?!“ – fragt der Spandauer SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz und hat sich jetzt Innensenator Andreas Geisel eingeladen. Die Bürgerdebatte findet statt am 23. Mai, 19 Uhr, in Buchholz‘ Bürgerbüro in Siemensstadt (Quellweg 10; keine Anmeldung erforderlich).

Und was hält Buchholz von den fünf mobilen Polizeiwachen, die in Berlin aufgestellt werden sollen? „Eine mobile Polizeiwache ist auch aus meiner Sicht in Spandau notwendig“, schreibt uns Buchholz. „In der Heerstraße Nord ist die Situation weiterhin schwierig – es kommen immer wieder Hinweise von Bürgern. Das Quartiersmanagement ist ein wichtiger Gegenpol, kann aber die sozialen Probleme nicht komplett bewältigen.“ Als Grundlage ein bisschen Lektüre: Unter diesem Tagesspiegel-Link finden Sie Spandaus Polizei-Statistik – Ortsteil für Ortsteil

