Vor rund zehn Jahren musste der Wochenmarkt in Siemensstadt geschlossen werden, weil es kaum noch Kunden gab. Jetzt soll ein neuer Versuch gewagt werden, kündigte der zuständige Stadtrat Stephan Machulik (SPD) im BVV-Ausschuss für Bürgerdienste und Ordnungsamtsangelegenheiten an. Dank der Verdichtung des Wohnumfeldes sei wieder mit mehr Käufern zu rechnen. So bald wie möglich soll der neue Markt am Quellweg Ecke Jugendweg im südlichen Teil des dreiecksförmigen Platzes seinen Betrieb aufnehmen, sagte Machulik dem Tagesspiegel. Toiletten und ein Stromanschluss seien hier bereits vorhanden.



Aufgegeben wurde dagegen der Wochenmarkt auf dem Földerichplatz in der Wilhelmstadt, weil er weder von den Händlern noch von der Bevölkerung angenommen wurde, wie der Stadtrat mitteilte. Der letzte verbliebene Händler würde zwar gerne allein an einem Wochentag weitermachen, doch wäre es ein unvertretbarer Aufwand, für einen einzigen Stand einen Wochenmarkt einschließlich vorgeschriebenem Marktmeister zu betreiben, so Machulik. Und eine Sondernutzungserlaubnis für einen Verkaufsstand auf öffentlichem Straßenland kann nur erteilt werden, wenn dieser an mindestens fünf Wochentagen geöffnet ist. Alternativ zeichne sich für den Händler die Möglichkeit ab, seinen Stand auf einem Privatgrundstück aufzubauen.

+++

