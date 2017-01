Mit der traditionellen Sportlerehrung hat das Bezirksamt die erfolgreichen Athleten des Vorjahres aus dem Bezirk geehrt. Insgesamt 295 schafften es, in ihrer Sportart Berliner oder gar deutsche Meister zu werden. Zur Spandauer Sportlerin des Jahres wurde Annika Schleu (TSV Spandau 1860) gewählt, die Staffel-Weltmeisterin, WM-Dritte in der Mannschaft sowie Olympia-Fünfte und Deutsche Meisterin im Einzel beim Modernen Fünfkampf.

Die Radfahrerin Jasmin Herdlitschke - mit Bürgermeister Kleebank (links) und Stadtrat Hanke - ist die jüngste Berliner Meistern... Foto: Sportamt

Mit dabei waren auch ihre Mit-Staffel-Weltmeisterin Lena Schöneborn (Wasserfreunde Spandau 04). Matthias Kribben (Schachclub Zitadelle) ist Mannschafts-Weltmeister im Fernschach, Daniel Frost (Segel-Club Spandau) Weltmeister in der Mannschaftsdisziplin J 24 und Tina Dauben (TSV Spandau 1860) als Mitglied der Ü45-Nationalmannschaft Weltmeisterin im Volleyball.



„So viele Titelträger wie im vergangenen Jahr hatte der Bezirk schon lange nicht mehr“, freute sich der in dieser Legislaturperiode auch für den Sport zuständige Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank. Eine solch bunte Veranstaltung mit Leistungs- und Spitzensportlern, hoffnungsvollen Talenten, bedeutenden ehrenamtlichen Kräften und sportlichen Beiträgen finde in Berlin in derartiger Form nur in Spandau statt. Alle anwesenden Titel- und Würdenträger durften sich im „Buch des Spandauer Sports“ verewigen.